La Agencia Española del Medicamento pide parar la comercialización y el uso de mascarillas con grafeno

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha pedido el cese voluntario de la comercialización de mascarillas con grafeno que, según las autoridades sanitarias de Canadá, podrían presentar riesgos para la salud.

En un comunicado, la AEMPS explica que actualmente en España se ha identificado la comercialización de estas mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China.

La Agencia investiga el riesgo potencial de inhalación de partículas de grafeno por la utilización de estas mascarillas quirúrgicas y el riesgo que, en ese caso, puede suponer. Por ello, y como medida de precaución recomienda la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan estos componentes.

Esta mañana el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, remitió, al ser preguntado por estas mascarillas, al pronunciamiento que debía emitir la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El miércoles, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y la Ertzaintza decidieron retirar provisionalmente estas mascarillas, una decisión que siguió a la del Gobierno de Castilla y León y de los hospitales Infanta Sofía y Príncipe de Asturias. Esta tarde, el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a esta suspensión momentánea del uso de estas mascarillas a la espera de la decisión de las autoridades.