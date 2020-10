Alemania vuelve a superar los 2.500 contagios en 24 horas

Berlín, 1 oct (EFE).- Alemania volvió a registrar más de 2.500 nuevos contagios en las últimas 24 horas, después de los 1.798 un día antes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.

Así, las autoridades sanitarias contabilizaron 2.503 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El pasado sábado las cifras alcanzaron con 2.507 casos un nuevo máximo desde finales de abril.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 291.722, con 9.500 víctimas mortales, doce más en un día.

Alrededor de 257.900 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en alrededor de 24.300.

El pico de contagios se había registrado entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias.

Las cifras fueron bajando después y a partir de finales de julio volvieron a aumentar; en agosto se volvieron a superar por primera vez los 2.000 nuevos contagios diarios.

El número de nuevo contagios depende también de la cantidad de test que se realizan, que en abril era notablemente inferior.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, bajó de 1,12 a 0,96, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.

En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, bajó de 1,03 a 1.

Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

Un valor de 1 implica que un infectado contagia de media a otra persona.

"Los valores R se sitúan desde la segunda semana de septiembre mayoritariamente por encima de 1. A pesar de que los valores hoy son algo inferiores, hay que seguir observando la evolución", señala el RKI.

GOBIERNO ALEMÁN AMPLIA LISTADO DE ZONAS DE RIESGO EN EUROPA

En tanto, las autoridades alemanas incluyeron ayer regiones de once países europeos en su lista de zonas de riesgo por el aumento creciente de contagios con el coronavirus.

Bélgica, donde antes sólo Bruselas figuraba con zona de riesgo, lo es ahora en todo su conjunto, al igual que Islandia, país asociado del espacio Schengen.

En el caso de Francia, sobre todas las regiones, a excepción de la de Grand Est, inicialmente muy golpeada por la pandemia, se ha emitido una advertencia de no viajar.

El Gobierno alemán incluye por primera vez en su lista regiones de los estados bálticos de Lituania y Estonia y suma nuevas zonas en los casos de Irlanda, Croacia, Eslovenia, Hungría y Rumanía.

La lista incluye asimismo por primera vez zonas del Reino Unido, en concreto Gales e Irlanda del Norte.

Por otra parte, con esta actualización ya son 17 los 27 países de la Unión Europea (UE) sobre los que las autoridades alemanas han emitido una recomendación contra viajes no esenciales para algunas de sus regiones; en el caso de Bélgica, España, República Checa y Luxemburgo, incluso en su conjunto.

Polonia es el único país vecino de Alemania que todavía no figura en la lista de países sobre los que se ha emitido una recomendación contra viajes no esenciales, aunque también allí los contagios no dejan de aumentar.

Entre los países no incluidos en la lista figuran destinos turísticos como Italia, Grecia, Malta y Chipre.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología declara zonas de riesgo aquellas que presentan una incidencia de más de 50 casos por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días.