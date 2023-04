Bruselas avisa de que usará “todos los medios a su alcance” frente al indulto de los regadíos de Doñana

Nuevo aviso de la Comisión Europea contra la ley con la que el Gobierno andaluz pretende indultar los regadíos ilegales de Doñana. Esta vez en forma de respuesta parlamentaria a la consulta realizada por dos eurodiputados socialistas españoles. “La Comisión consideraría, como guardiana de los Tratados, usar todos los medios a su alcance bajo los Tratados para asegurar que el Reino de España cumple efectivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sin demora”. Así de tajante se muestra en relación a la norma impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz.

“Los servicios de la Comisión también han advertido de que, si se aprueba en los términos en que ha sido anunciada, la propuesta legislativa podría contravenir la legislación ambiental aplicable en la UE”, señala en la respuesta el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, que el pasado martes se reunión con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para abordar el asunto.

Ahora bien, Bruselas recuerda que es España la que debe dar la respuesta eficaz para cumplir los requisitos por los que fue apercibida por el TJUE en 2021. Ya entonces la justicia europea condenó a España por no haber protegido el Parque Nacional del expolio del agua. “Las disposiciones nacionales para garantizar que España toma las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal son competencia de las autoridades nacionales”, señala Sinkevičius en la respuesta remitida a los eurodiputados del PSOE César Luena y Javier López.

España contesta a la carta de Bruselas

La Comisión Europea ya advirtió por carta a España de que la ley impulsada en el Parlamento andaluz -que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dicho que recurrirá ante el Tribunal Constitucional- supondría una “vulneración flagrante” de las normas y de la sentencia del TJUE. Esa violación conllevaría multas multimillonarias para el país.

En la reunión mantenida el pasado martes en Estocolmo, el comisario apremió a Ribera a responder a la carta, para lo que contaba con el plazo de un mes que vence este jueves. La responsable de Transición Ecológica aseguró que pretendía incluir las explicaciones del Gobierno regional y, según fuentes del ministerio, la Junta no le ha enviado sus argumentos hasta “hace unas horas”, pese a la proximidad a que el plazo vencía.

“Hemos preparado una carta recordando cuáles son los pasos que venimos dando, que han quedado recogidos tanto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, como en el marco de actuaciones estratégicas para el Parque de Doñana y el programa de inversiones que está activado que y ha permitido aumentar los hectómetros cúbicos del agua que llega y el cierre de casi 500 pozos ilegales”, ha explicado la vicepresidenta en declaraciones a los periodista en los pasillos del Congreso.

El Gobierno, a Andalucía: “No estamos contando las cosas mal”

“Por parte de la Junta de Andalucía hemos recibido una carta en la que se afirma, no se explica, que su proposición no afecta al parque y que, además, es fruto de la iniciativa del Parlamento y el respeto a la separación de poderes, cosa que me parece llamativa porque el PP tiene mayoría absoluta”, ha reprochado la responsable de Transición Ecológica, que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que “pongan orden en su partido y recuerde que es un partido comprometido con Europa, con el derecho, con el estado constitucional y con el medioambiente”.

La propuesta de PP y Vox para indultar los regadíos ilegales, que se activó a las puertas de las elecciones municipales, ha provocado un cruce de cartas y de reuniones de los distintos actores políticos. Además de las solicitadas por socialistas y conservadores con los comisarios implicados, se suma la de la Junta de Andalucía, que espera viajar a Bruselas el 3 de mayo para dar información de primera mano a la Comisión Europea sobre su propuesta dado que considera que el Gobierno está malmetiendo ante el Ejecutivo comunitario.

“Nos monitorizan permanentemente lo que hacemos en Doñana. No estamos contando las cosas mal, la Comisión sabe lo que está ocurriendo y lo considera incompatible con la protección de Doñana”, ha expresado Ribera sobre las críticas del gobierno andaluz: “Confío en que el señor Moreno Bonilla vaya viendo que aquí no hay fantasmas sino que lo que hay es un espacio muy claro, entendido muy bien por todo el mundo”.