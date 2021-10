El cardenal Osoro pide "perdón públicamente" por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia en España

"Yo pido perdón, públicamente, por los abusos (...). Las víctimas son sagradas". Rotundo, sin ampararse en otras instituciones, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido perdón en el programa 'El Objetivo' de La Sexta por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia española

"Es grave, es dramático", ha clamado Osoro, quien ha animado a las víctimas a acudir a Repara, el organismo creado por la diócesis para atender a los supervivientes. "La clave es preocuparnos por las víctimas, hay que escucharlas. Es terrible no escuchar a las víctimas", ha expresado.

La pederastia clerical "es de un dolor para la Iglesia y para quienes lo padecen. Las víctimas son sagradas". "Mi preocupación no es saber si hay dos, cinco o 90.000, no es la cifra, es la persona, quien ha sido víctima de un abuso por parte de alguien que tiene alguna responsabilidad en la Iglesia", ha dicho.

Sobre el Gobierno: "No me genera incomodidad"

El prelado ha apuntado que el Gobierno con PSOE y Unidas Podemos no le preocupa porque “entran dentro de las reglas que nos hemos puesto los españoles”, y ha asumido el término 'osorear' que le ha planteado Ana Pastor, presentadora del programa. "Yo me expreso como soy, prefiero el diálogo, el encuentro, siempre de ambos salen cosas buenas. Los desencuentros son malos siempre. El encuentro y el diálogo marcan dirección".

"No me genera incomodidad. Hemos tenido gobiernos diversos, con partidos diferentes, y en este momento hay dos partidos aliados… Yo ahora mismo hablo con personas del Gobierno, sí, pero no con el partido. Lo mismo hablo con unos que con otros. En Madrid hay un gobierno del PP en ayuntamiento y comunidad, yo hablo con todos", ha dicho.

Un Osoro que defiende, con claridad, al Papa Francisco. “El Papa es el sucesor de Pedro (…), se ha dado cuenta de que estamos en una época nueva, en la que tenemos que asumir que tenemos que salir en misión, no se puede dar por supuesto que todo está evangelizado”, ha recalcado, lamentando que "haya algunos cristianos que no se dan cuenta que, calificando al Papa, están estropeando su propia identidad. Un católico no se entiende sin el sucesor de Pedro".

"El Papa está haciendo lo que tiene que hacer", ha subrayado. Frente a las críticas, los datos. "Once millones de personas están en situación de exclusión. ¿Cómo el Papa no va a hablar de esas cosas?”, ha resaltado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, quien ha reconocido que "con el Papa Francisco tengo una sintonía singular y especial, y eso me motiva a seguir trabajando. Cualquier cristiano si no le motiva estar unido al sucesor de Pedro, que se lo haga ver".

¿Es la homosexualidad una enfermedad? “No, por supuesto, no es una enfermedad”, ha recalcado Osoro, insistiendo en que "todos los hombres son hijos de Dios": "Si no lo creemos, estamos rezando mal el Padre Nuestro".

Sobre el aborto, el cardenal de Madrid ha recalcado que "la vida no se puede eliminar, estoy en contra del aborto", y ha subrayado que "lo que no se puede hacer es que nadie dé un grito en España cuando hubo el año pasado 90.000 abortos". Eso sí: “hay que ver las situaciones que vive cada persona, tengo la obligación de acercarme a ellos (…). Yo defiendo y trabajo para que todos puedan vivir".

Según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Roma ha recibido –y ha abierto expediente– 220 casos de abusos por parte de clérigos españoles en las últimas dos décadas. De ellos, 144 pertenecen al clero diocesano (de los que se han resuelto 101), y 76 del clero perteneciente a la vida religiosa (resueltos 50). El resto, "siguen abiertos".