Más de cien colectivos piden en el aniversario del golpe de Estado de Franco que se vote “antifascista” el próximo 23J

Más de 140 organizaciones, la inmensa mayoría en defensa de la memoria histórica, se han unido este martes para suscribir un manifiesto contra las promesas del Partido Popular y Vox de derogar de las leyes de memoria histórica. Y lo han hecho aprovechando una fecha simbólica, el 18 de julio, el día en que hace 87 años las tropas franquistas se sublevaron contra la República. En el texto hacen un llamamiento a quienes “están comprometidos con los derechos humanos y sociales y las libertades civiles” para que en las elecciones del próximo 23 de julio “voten en legítima defensa a favor de las fuerzas políticas democráticas, es decir, antifascistas”.

En su opinión, la derecha “defiende fundamentalmente los intereses de las élites económicas” y aseguran que la impunidad franquista “que la democracia no ha sido capaz de eliminar en casi 50 años” implica que las familias, instituciones y empresas que fueron beneficiarias del régimen “sigan hoy disfrutando de status social, económico y poder político”. “Si los beneficios obtenidos fueron tan grandes y jamás han sido cuestionados, si nunca se les ha pedido responsabilidades de ningún tipo... ¿por qué no lo iban a intentar de nuevo? ¿por qué no van a replantearse la agresión a la democracia si se dan las circunstancias y la oportunidad?”, se preguntan.

Los firmantes apuntan a los pactos entre PP y Vox en ayuntamientos y comunidades, en los que las derechas “se disponen a llevar a cabo políticas de agresión contra los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, acordando la derogación de las leyes de memoria histórica y comprometiéndose a hacer lo mismo con la estatal. Esta es su medida estrella en todos los acuerdos y en sus programas a las generales: sustituir la norma que declara ilegal la dictadura o asume como responsabilidad de Estado la exhumación de fosas por una ley “de concordia” y “reconciliación nacional”.

“Sus planteamientos evidencian que las derechas españolas están muy alejadas de los principios democráticos”, aseguran las organizaciones, que consideran que “perpetuar el manto de silencio y olvido” y también “la falsificación histórica” sobre quienes defendieron la República o se opusieron al franquismo “es una apuesta estrategia prioritaria” para PP y Vox. No se trata de “una cuestión de mera nostalgia” para las derechas, sino que tienen como último objetivo “legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros”, sostiene el Manifiesto en defensa de todos los derechos y libertades democráticas.

Por eso los firmantes, que han convocado una concentración este martes a las 20.00 en el Memorial a los Deportados a los campos nazis de Madrid, reclaman a la izquierda “apostar por el cuestionamiento de la impunidad del franquismo y la actuación contra la falsificación de la verdad como un tema esencial”. Mirar al pasado “puede dar ejemplos y lecciones” que sirvan en la actualidad, sostienen en el manifiesto haciendo referencia la constitución del Frente Popular en febrero de 1936 por parte de “las personas republicanas, socialistas, comunistas, poumistas incluso con el apoyo del anarcosindicalismo” porque “tuvieron claro que en aquel momento la prioridad era hacer frente al peligro fascista”.

En paralelo, las organizaciones llaman a las personas y colectivos sociales que están “en el punto de mira del fascismo”, entre ellas mujeres, colectivo LGTBIQ+ o personas migrantes, a que “se manifiesten públicamente y participen de forma activa” en la campaña con el objetivo de “respaldar candidaturas opuestas a las políticas y discursos reaccionarios”.

