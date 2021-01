Las comunidades endurecen las medidas contra la COVID-19 tras la Nochevieja

Continúa el endurecimiento de las restricciones sanitarias en los primeros días del 2021. Tras cerrar el año con una incidencia de 255 casos por cada 100.000 habitantes, la situación parece haber empeorado en algunas zonas tras las celebraciones —ya de por sí limitadas— de Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Las primeras comunidades autónomas que han decidido tomar medidas han sido Aragón, Extremadura, Madrid y Andalucía.

Andalucía ordena el cierre perimetral de ocho municipios del Campo de Gibraltar

Este cierre perimetral está relacionado con la decisión del Gobierno de Gibraltar de decretar el confinamiento general de su población por un periodo de catorce días. Las localidades, pertenecientes a la provincia de Cádiz, son La Línea de la Concepción, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa; todas tienen casos importados del Peñón, que alcanza ya una incidencia de 2.000 positivos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha insistido en su reclamación al Gobierno de España "para que actúe de forma contundente y establezca un mayor control en el tránsito con Gibraltar", tal y como hizo en la carta enviada al ministro de Sanidad, Salvador Illa el miércoles pasado.

Aragón se prepara ante un recrudecimiento de los contagios

Los bares y comercios volverán a cerrar a las 20.00 horas y la comunidad autónoma regresará el lunes al nivel de alerta 3, que podría incluso agudizarse en los próximos días y volverse "nefasta", en palabras de la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Además, se prorrogarán los confinamientos provinciales y el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas. Repollés ha pedido a aquellos que celebraron la Nochevieja fuera de su núcleo de convivencia que "limiten los contactos sociales en los próximos días".

Asturias vuelve a datos de noviembre

A la espera de nuevas medidas, el Principado ha limitado a seis personas las reuniones durante las fiestas, las cuales sólo podrán estar compuestas por dos núcleos familiares, tanto en espacios públicos como privados. El toque de queda va desde las 23.00h hasta las 6.00h. La comunidad queda cerrada durante las fiestas, pero se permite la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares.

Baleares endurece las medidas en Ibiza

El Govern balear ha decidido incrementar las restricciones en la isla de Ibiza, que pasa del nivel 2 al 3 de alerta. El cambio de fase implica adelantar el toque de queda a las 22h, el cierre de los interiores en bares y restaurantes y la limitación de las reuniones sociales a seis personas (tanto en interiores como en exteriores). La medida estará vigente del 7 al 26 de enero, cuando se volverán a revisar las restricciones.

El resto de islas mantienen, por el momento, los mismos niveles de alerta, que pueden consultarse en esta página del Govern. Las reuniones están limitadas en el archipiélago a 6 personas. El toque de queda es a partir de las 22 horas en Mallorca e Ibiza, mientras que en Formentera y Menorca se retrasa hasta las 00 h. En todas ellas el toque de queda se levanta a las 6 de la mañana.

Formentera y Menorca están en el mismo nivel que Ibiza (fase 3). Mallorca es la isla que mayores restricciones tiene: reuniones de seis personas, cierre del interior de los bares y restaurantes, terrazas con un 75% de aforo y abiertas como máximo hasta las 18.00h. Los establecimientos comerciales tienen que cerrar a las 20h y las grandes superficies no abren los sábados, domingos y festivos. Estas medidas estarán vigentes, al menos, hasta el 11 de enero.

Además, los turistas nacionales que viajen a Baleares deben presentar una PCR negativa, igual que ocurre ya con los viajeros internacionales desde el 23 de noviembre. El Govern balear ofrece la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica gratuita a los residentes que retornen a las islas.

Canarias retrasa la vuelta a las aulas al 11 de enero

El toque de queda en Canarias se ha establecido de la 01:00 a las 06:00, hasta el 10 de enero

El Gobierno de la comunidad también ha anunciado el cierre de Tenerife, ya que la isla cuenta con una incidencia acumulada superior al conjunto de todo el país, aunque permitirá las reuniones de no convivientes en bares, terrazas y restaurantes. Se limita en la isla de Tenerife la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de las 22.00 a las 6.00 todos los días.

Además, los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el ejecutivo canario.

El Gobierno canario ha decidido también cambiar el día de vuelta a las aulas, que en un principio estaba previsto para el 8 de enero y se ha atrasado hasta el día 11 debido a la situación epidemiológica.

Cantabria volverá a prohibir entradas no justificadas el 7 de enero

El cierre perimetral de Cantabria estará vigente hasta el 6 de enero, pero se facilitará que familiares y allegados puedan entrar a la comunidad durante estos días. Sin embargo, desde el día 7, y al menos hasta el 16 de enero -aunque previsiblemente se prorrogará-, la autonomía volverá a prohibir las entradas no justificadas.

El cierre al público del interior de los locales de hostelería y restauración está vigente, al menos, hasta el 15 de enero. Además, continuarán cerrados durante ese período los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas. Puedes consultar aquí todas las medidas.

32 municipios de Castilla-La Mancha con medidas especiales

Se permitirá la entrada y salida de la región entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para permitir las reuniones familiares y con allegados, una "apertura parcial del confinamiento perimetral". Las reuniones quedan limitadas a 10 personas y el toque de queda se establece a las 00.30. En esta guía puedes leer todas las restricciones.

32 municipios de la comunidad tiene medidas especiales de nivel 3. Entre ellos Albacete y Ciudad Real, capitales de provincia.

Castilla y León no permite viajar en Reyes

Se cierra la comunidad a los allegados y solo permitirá entrar y salir de su territorio a familiares. Las reuniones seguirán limitadas a un máximo de diez personas, con un tope de dos unidades de convivencia distinta. No se podrá viajar el 5 y 6 de enero. En cuanto al toque de queda, continúa el tope de las 22.00 horas. Todas las restricciones, aquí.

Catalunya cierra perimetralmente todos sus municipios

El Govern de la Generalitat impondrá un cierre perimetral municipal todos los días y un cierre de todo el comercio durante los fines de semana, a excepción del esencial. Además se cierran los centros comerciales de más de 400 metros cuadros todos los días. La restauración y la cultura quedará como hasta el momento, con horarios ajustados a dos franjas en el caso de los bares y restaurantes. El deporte también se restringe, únicamente a aquel que puede realizarse al aire libre.

También hay restricciones horarias en la hostelería: se podrá abrir al público para servir desayunos y comidas, con el límite de las 15:30 horas de la tarde. A partir de este momento, los bares y restaurantes podrán servir a domicilio, hasta las 11 de la noche. Se mantienen las terrazas abiertas y los aforos interiores en el 30%. El toque de queda se alargará hasta las 23.00 la noche de Reyes.

Las nuevas restricciones se mantendrán al menos durante 10 días. Además, se ha decidido retrasar la vuelta del curso escolar a ese lunes día 11 para ganar unos días de margen entre los posibles encuentros familiares durante las fiestas y el regreso a las aulas. Puedes leer las restricciones aquí.

La Comunitat Valenciana, uno de los territorios con las restricciones más duras

Ha sido una de las comunidades con las restricciones más duras. El Ejecutivo autonómico prolonga el confinamiento perimetral y no permitirá entrar a familiares y allegados, al menos, hasta el próximo 15 de enero. Únicamente los residentes con motivos laborales o académicos podrán ingresar en el territorio. Se adelanta, también, el toque de queda a las 23.00 horas.

Las reuniones mantienen una limitación de seis personas tanto en espacios públicos como privados, incluyendo los días 5 y 6 de enero. La Generalitat anima a que los encuentros navideños sean dentro del mismo grupo de convivencia y, aunque inicialmente estableció un máximo permitido de dos grupos, finalmente lo mantendrá como recomendación.

Las autoridades sanitarias valencianas están muy preocupadas por la evolución de la situación epidemiológica en las últimas semanas y se estudia la posibilidad de endurecer las actuales medidas de seguridad frente a la COVID-19 que, en todo caso, en estos momentos no pasarían por un retraso en la vuelta a las aulas tras las fiestas navideñas.

Euskadi limita el horario de los comercios para evitar aglomeraciones

Continúa el confinamiento perimetral. Los locales comerciales y la hostelería deberán cerrar los días 5 y 6 de enero a las 18.00 horas para evitar aglomeraciones. Del mismo modo, los comercios hosteleros tienen prohibido abrir antes de las 9.00 horas el 6 de enero. Hasta Reyes se permitirán visitas y salidas de mayores: "dos familiares en una misma visita", al menos dos veces por semana y con una hora de duración.

El toque de queda se ha fijado a las 00.30 horas. Estos días, las reuniones familiares también tendrán que limitarse.

Extremadura pasa en 30 días del optimismo al peor escenario de la pandemia

Tras cerrar el año con una incidencia acumulada que superaba los 511 casos, el Consejo de Gobierno se reunió de urgencia y Extremadura entró en 2021 con un nivel de alerta extremo y restricciones más severas, como el adelanto del toque de queda a las 22 horas —antes comenzaba a medianoche— y reuniones de hasta cuatro personas en la hostelería, aforos en comercio y restauración del 30%.

Todos los municipios de más de 10.000 habitantes de la región superan la incidencia media nacional y la Junta tiene sobre la mesa un paquete de medidas que incluyen cierres perimetrales y de la actividad no esencial, comercio y hostelería, algo inaudito hasta el momento en la comunidad. Ciudades como Mérida, Badajoz y Cáceres figuran en la lista de localidades de más de 40.000 habitantes con mayor incidencia, y en el caso de Cáceres, la lidera.

19 ayuntamientos gallegos con límites perimetrales

Las reuniones sólo pueden ser de un máximo de 6 adultos y, de manera excepcional, puede haber hasta 4 niños más (siempre que sean menores de 10 años). Es decir, como máximo, pueden reunirse 6 adultos y 4 niños. La comunidad estará cerrada perimetralmente del 23 al 6 de enero, salvo para las excepciones, como la reagrupación familiar. El toque de queda seguirá vigente entre las 23 y las 6 horas.

Las limitaciones para hostelería cambian en los niveles de restricción medio alto y alto, de manera que se podrá cerrar a las 18,00 horas en lugar de las 17,00 horas del límite actual.

19 ayuntamientos gallegos han acabado el año sometidos a límites perimetrales y con niveles de restricción entre medio alto y máximo. Afecta a los vecinos de Viveiro (Lugo), Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro (Ourense), Noia y Lousame (A Coruña). La Xunta, además, aumenta el control sobre otras 12 localidades que pasan directamente del nivel básico al medio-alto o sobre las que se ha decidido aplicar una vigilancia especial. Estas últimas son: Barro (Pontevedra), Xinzo de Limia (Ourense), Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son e A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Madrid cierra otras ocho zonas básicas de salud y cinco municipios

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaba este viernes el cierre perimetral de ocho nuevas zonas básicas de salud y cinco municipios de la región que tendrán prohibida la entrada y la salida a partir del lunes, afectando así a más de medio millón de personas. Por lo tanto, se limita la entrada y salida hasta el 18 de enero en las zonas básicas de salud Virgen del Cortijo, en el distrito madrileño de Hortaleza; Marqués de la Valdavia y Alcobendas-Chopera, en Alcobendas; Las Olivas y Aranjuez, en Aranjuez; Los Alperchines y San Fernando, en San Fernando de Henares; el área sanitaria de Torrelodones, en Torrelodones y Hoyo de Manzanares; y los municipios de Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Las zonas sanitarias que ya cuentan con restricciones que se prorrogarán, al menos, hasta el 11 de enero son: Andrés Mellado, en Chamberí; Sanchinarro, en Hortaleza; Aravaca, en Moncloa-Aravaca; General Moscardó, en Tetuán; La Moraleja, en Alcobendas; Felipe II y Alcalde Bartolomé González, en Móstoles; Getafe Norte, en Getafe; y Reyes Católicos y V Centenario, en San Sebastián de los Reyes.

Murcia cierra la hostelería a las 18.00 en Reyes

Los responsables de Salud del Gobierno de la Región de Murcia han anunciado el confinamiento de nueve municipios de la Región a partir del 6 de enero: Los Alcázares, Abanilla, Villanueva, Fortuna, Jumilla, San Pedro de Pinatar, las Torres de Cotillas, La Unión y Santomera.

Además se cerrará el interior de los locales de hostelería, queda prohibido el consumo en barra y el 5 y 6 de enero deben cerrar a las 18.00 horas.

Debido al preocupante aumento de casos que ha propiciado la Navidad en estos municipios, la mayoría han decidido aplazar los actos que tenía previstos.

Navarra se cierra hasta el 14 de enero

El cierre perimetral se mantendrá hasta, al menos, el 14 de enero.

Por su parte, la normativa relativa a aforos y limitaciones en sectores como la hostelería, el comercio, los espectáculos, las residencias o la práctica deportiva se mantendrá, por el momento.

La Rioja, con restricción de movimientos hasta mediados de enero

Se amplía al 15 de enero la restricción de movimientos de entrada y salida de la comunidad riojana

Podrán reunirse un máximo de diez personas y, preferiblemente, pertenecientes a un máximo de dos unidades de convivencia, siempre bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Ceuta y Melilla

En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta no permitirá que los allegados se sumen a las celebraciones navideñas, que están restringidas a diez personas. Por su parte, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla permite que desde el 23 de diciembre al 6 de enero se pueda salir de la ciudad o entrar para pasar las fiestas con familiares o allegados. El horario de restricciones nocturnas se extiende de las 23:00 horas hasta las 6:00 de la mañana.