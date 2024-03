Elena Sandivarez tiene 59 años y trabaja desde que tiene memoria. A los ocho años perdió a su mamá y cuenta que, por primera vez, quedó sola frente al mundo. Fue la primera de muchas pérdidas que le tocó afrontar en su vida. La costura fue la primera herramienta que adquirió para ganarse el pan y valerse por sí misma en un contexto difícil.

Durante casi 40 años estuvo en pareja con un hombre que la sometió a tantas situaciones de violencia que se le hace difícil recordarlas todas. “Me apuntó con el arma en la cabeza un montón de veces”, cuenta Elena con algo de alivio en su voz, porque después de décadas de sufrimiento logró salir de esa situación.

“Me decía que me iba a matar. Yo no le respondía”. Elena asegura que si lo hubiera hecho no estaría contando la historia. “Lo hacía en casa, donde no había testigos. Hasta que un día me agredió en la calle”. Bajo el sol abrasador de un 25 de enero, en medio de los carnavales, todo salió a la luz. Acompañada por personas de su entorno cercano, y del equipo técnico del Polo de la Mujer, logró denunciarlo. Su agresor, un policía retirado con varias causas abiertas en su contra, fue condenado por otros delitos y hoy está detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

“Tenía miedo por mis nietos, y por mi hijo, porque lo empezó a culpar de haberme alentado a denunciarlo”. Elena es madre de dos: Leonardo, de 39 años, y también de Ismael, que falleció cuando tenía 23 años en un accidente. “Hoy tendría 37 años”, se lamenta. Otra pérdida que marcó su vida de manera definitiva.

Elena fue una de las primeras integrantes de Re Circular: Mujeres Resilientes, un programa de la Municipalidad de Despeñaderos, en la provincia argentina de Córdoba, que combina el abordaje integral de las violencias de género y la acción contra el cambio climático. Para ella significó encontrar un espacio de contención y de autonomía.

“Soy resiliente por donde me mires”, asegura la mujer y reconoce que el apoyo de sus compañeras y del gobierno local fue fundamental.

Agenda 2030 recargada

Despeñaderos es un pueblo de 9.000 habitantes donde todos se conocen. Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que tomar la ruta 36 y trasladarse unos 50 kilómetros. Antes, cuando una mujer necesitaba acompañamiento debía viajar hasta la capital para buscar ayuda.

Unos meses después de que Elena se animara a denunciar a su ex pareja, quedó inaugurado un Punto Mujer en Despeñaderos. Hoy es un espacio que contiene y brinda asesoramiento a otras personas que se encuentran en situaciones de violencia de género.

“En Despeñaderos los ODS tienen plena vigencia”, dice Carolina Basualdo, intendenta de esa localidad y Embajadora por América Latina del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. La intendenta se refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que constan de 17 objetivos fijados en 2016 para lograr “la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro”. Estos objetivos incluyen salud, igualdad de género y educación junto con ciudades sostenibles, acción climática y asociaciones para lograr estos objetivos.

Basualdo apunta que su municipio integra la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, junto a más de 300 ciudades en todo el país.

En marzo de 2022, la municipalidad se sumó al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), la mayor alianza mundial de alcaldes y autoridades locales, con más de 13.200 ciudades comprometidas en más de 144 países de todo el mundo. Reciben el apoyo de la Unión Europea.

Este espacio estratégico en el cual las y los alcaldes apuntan a mejorar el acceso a financiamiento para fortalecer la política pública retoma los puntos emanados del Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que fue adoptado por 196 Partes en la COP21, el 12 de diciembre de 2015 y que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016.

Su objetivo es limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados –preferiblemente a 1,5ºC– en comparación con los niveles preindustriales. Quienes suscriben al Acuerdo se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo.

A partir del Pacto Global se realiza un diagnóstico sobre efecto invernadero y posteriormente se elabora un plan de acción local para mitigar y trabajar frente al cambio climático.

“Mujeres resilientes” surge como iniciativa ligada a las políticas de acompañamiento desde el municipio a las mujeres en situación de violencia de género, que se combinaron de manera virtuosa con estas metas de mitigación climática.

“Con una mirada orientada a lograr la independencia económica, a partir de un taller que coordinamos con Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, estas mujeres fueron a la Universidad, se capacitaron y generaron herramientas para que, a partir de residuos como el papel en su primer uso se desarrollaran distintos productos que comercializan en la misma comunidad”, explica Basualdo a elDiarioAR.

“Como nuestra zona es agroindustrial usamos muchísimo el silo bolsa que nos dan los productores rurales. Se genera una tela a partir de un proceso de termofusión y ese insumo se transforma en carteras, monederos, bolsos”, detalla la jefa comunal.

Elena recuerda que “los primeros productos” que fabricaron “fueron 60 bolsos para el mate”. “También aprendimos a hacer moldes con radiografías, para armar monederos que se transforman en bolsas”.

Los productos resilientes se comercializan en una tienda para emprendedoras que el municipio habilitó en el centro comercial Becerra, un supermercado masivo muy conocido en la zona.

De esta manera, el programa generó un circuito de economía circular y emprendimientos verdes que no sólo promueven la sostenibilidad ambiental, sino que también ofrece a las mujeres un espacio productivo donde reconstruir sus vidas y transformarse en agentes de cambio en su propia comunidad.

En reconocimiento del impacto de este proyecto, el jurado de la VI Edición de los Premios Iberoamericanos UIM a las Buenas Prácticas Locales con Enfoque de Género, compuesto por la Mesa Directiva de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género y por el Comité Evaluador de la Unión Iberoamericana de Municipalistas otorgó una mención especial a este proyecto en 2022.

Mientras que en 2023, “Mujeres Resilientes” fue seleccionado para estar presente en la Feria de Conocimiento ‘Empoderando Voces, Poniendo Fin a la Violencia de Género’, liderada por el PNUD, en el marco del Programa Regional del Caribe de la Iniciativa Spotlight.

Era la primera vez que Nora Escobedo viajaba en avión. Viajó a Barbados como representante de “Mujeres Resilientes” para compartir la experiencia junto a Gisela, coordinadora del Punto Mujer de Despeñaderos. “Sentí mucha alegría por ella, porque tiene 35 años y toda una vida por delante”, expresó su compañera Elena.

Escobedo y Acosta pudieron no sólo dialogar con referentes de otros países, sino también explorar la posibilidad de exportar sus productos.

Despeñaderos lució así los resultados de su trabajo sobre el ODS 5 que refiere a la Igualdad de Género, en relación con el ODS 13 que propone alcanzar un Ambiente Sostenible. “Para que las mujeres logren salir del círculo de violencia trabajamos como eje en nuestro ambiente, elaborando este producto a partir de materiales reciclados, que vuelve a la comunidad a partir de la economía circular”, explica Basualdo.

Este tipo de políticas que llevan adelante los gobiernos locales, habilitan la búsqueda de financiamiento internacional para lograr sostenibilidad ambiental y sumar cada vez más mujeres a la causa fortaleciendo su autonomía. Son las mujeres además quienes se erigen como las principales defensoras ambientales en los territorios.

En Córdoba, los efectos del cambio climático se evidencian con los incendios, las inundaciones y las altas temperaturas que afectan la actividad social y productiva.

“El cambio climático es real cuando atravesamos estas situaciones y somos los municipios los que damos la primera respuesta frente a la crisis climática, más allá de las políticas a gran escala que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales”, explica la intendenta de Despeñaderos.

La COP28, un evento que reunió en noviembre de 2023 a las y los principales líderes del mundo contra el cambio climático en Dubai, se convirtió en el escenario elegido para realizar una Cumbre de Alcaldes que reclamó por mayor acceso a financiamiento directo para los gobiernos locales, para poder ejecutar más rápidamente los planes de acción y seguir integrando el pacto de Naciones Unidas.

En la actualidad, todos los organismos internacionales sostienen lineamientos de fondos verdes, y es también una línea de trabajo de todos los bancos internacionales. La dificultad surge en el esquema de gestión de los recursos.

A nivel nacional, los fondos que llegan del BID y de distintos organismos se podrían aplicar a través de una real federalización. Lo cierto es que esto no siempre ocurre y suele significar un gran esfuerzo para los municipios acceder a estos fondos.

Un futuro sostenible y resiliente

Sumado a “Mujeres Resilientes”, Despeñaderos desarrolla diversas líneas de acción frente al cambio climático. Articula con el Grupo Dos Ríos, una empresa local con más de 300 empleados, en el desarrollo de una planta de biodiésel que está próxima a inaugurarse. “Proyectamos tomar el biodiésel para la planta automotora del municipio y de ese modo reducir la emisión de gases que favorecen el efecto invernadero”, cuenta Basualdo.

“Tenemos otro proyecto articulado con la Facultad de Agronomía de la UNC que vincula el empleo verde de mujeres emprendedoras con la producción orgánica que se llama ”Despeñaderos florece“, y que apunta a mitigar el efecto invernadero con la producción de flores”, agrega la intendenta.

En el corto plazo, también proyectan avanzar en la plantación de árboles, en desarrollar la energía solar, y hacerlo de inmediato para poder cuantificarlo y medirlo. En relación con el cuidado del suelo, el objetivo es construir buenas prácticas agrícolas junto al Ministerio de Agricultura de la Provincia y productores rurales, promoviendo el cuidado de terrazas y micro embalses en los campos.

Además, el municipio trabaja en la separación y reutilización de residuos en coordinación con Cormecor, el Coys y el ente BioCórdoba para generar un circuito para vidrios y chapitas de gasesoas. Con la empresa Blangino también se enfocan en la recolección de vidrio para la producción de pisos sustentables para los clubes de la zona. Con Geocycle lograron la recolección de 52 toneladas de neumáticos. A partir de estas acciones cada vez son más los vecinos que separan la basura e instalan composteras en sus patios para sumarse a las iniciativas verdes en Despeñaderos.

SS/MF