Fue el pasado 17 de febrero: la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, participaba en la inauguración del segundo congreso de la asociación de Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo), una organización que calificó la Ley Trans de “locura antidemocrática”, que habla de “supuestas infancias trans” y que se felicitó por el recorte de las leyes LGBTI y trans de la Comunidad de Madrid que ejecutó el Gobierno de Ayuso el pasado diciembre.

La elección de García desató en su momento las críticas de los colectivos LGTBI y buena parte de los partidos políticos debido a los comentarios que durante los últimos años hizo en las redes sociales, en los que no solo cargó duramente contra la Ley Trans, sino que hizo duros posicionamientos sobre las personas trans. Tras las críticas, García se disculpó y la ministra, Ana Redondo, defendió su nombramiento. Aseguró que desconocía su “currículum virtual” y aseguró, preguntada por ello en el Congreso, que “quien no esté comprometido con las líneas del Ministerio no tiene cabida en este grupo ministerial”.

Menos de un mes después, la directora del Instituto de las Mujeres, que hasta ahora ejercía como consultora en políticas de igualdad en el sector privado, ha participado en un congreso que carga abiertamente contra la legislación aprobada por el Gobierno en esta materia. Fuentes de Igualdad argumentan que su asistencia responde a la necesidad de “ocupar espacios” y difundir el discurso del ministerio y alegan que García no puede hacerse responsable de los discursos e ideas que surgieran durante las jornadas, celebradas el fin de semana del 17 y 18 de febrero en el municipio valenciano de Ribarroja del Turia.

Durante la casi media hora que utilizó para dar la bienvenida a las asistentes al congreso, García en ningún momento mencionó la Ley Trans y se limitó a asegurar que el ministerio tiene un mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “restablecer ese hilo conductor que siempre ha habido desde las instituciones y el movimiento feminista”.

“Venimos de un momento difícil, vosotras lo sabéis, en el que hubo muchos puentes que se rompieron. Mi presencia aquí es un gesto pero no solo con vosotras, con todo el movimiento feminista y toda la sociedad”, afirmaba. La directora del organismo bromeaba con su llegada al cargo –“ese aterrizaje tan divertido que tuve, entré por la puerta grande”- y aseguraba que la asociación contaba con el apoyo del Instituto para organizar su congreso. “Las cosas se pueden hacer mucho mejor, venimos de la etapa que venimos evidentemente…”, decía.

Críticas en el Senado

La cuestión ha llegado a la sesión de esta tarde en la Comisión de Igualdad del Senado, en la que comparece la ministra Ana Redondo para explicar la hoja de ruta del ministerio. La senadora del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, Carla Antonelli (Más Madrid), ha agradecido a la titular de Igualdad las políticas que ha puesto sobre la mesa y le ha tendido la mano, pero ha reservado la última parte de su intervención para afearle que mantenga en el cargo a quien participa en un congreso que “promueve la derogación de las leyes trans y LGTBI y no reconoce el derecho a la identidad de género, algo que consagró un Gobierno socialista en 2007”.

Antonelli ha destacado una comunicación “aberrante” presentada en el congreso, que llevaba por título “Relación entre la teoría queer y la normalización de la pedofilia”. “Sí, nos señalan ahora como pedófilas, es el colmo”, ha criticado la senadora, que cree que con su asistencia García “estaba avalando estas ideas”. “Es importante dónde se tiene presencia desde el Gobierno y dónde no, lo que se dice y más importante incluso, lo que se calla”. La senadora le ha pedido a la ministra que “le dé una vuelta a su equipo y valore” que la directora del Instituto de las Mujeres “pueda ser otra persona que sí esté dispuesta a reconocer los derechos de todas las mujeres, incluidas las mujeres trans”.

También Sara Bailac (ERC) ha lamentado que Redondo mantenga a García en el cargo: “Nos preguntamos cómo se podrá garantizar el cumplimiento de la Ley Trans y LGTBI cuando la directora ha renegado de las personas trans e incluso ha dudado de las agresiones homófobas”, ha afirmado la senadora.

Tras un primer turno de respuesta de la ministra sin responder a las alusiones, Antonelli ha vuelto a insistir y en segunda ronda, Redondo ha contestado desligando la asistencia de García con los contenidos del congreso, en el que, ha asegurado, “se hablaron de muchas cosas”. “Cuando participamos desde el ministerio en foros no podemos hacernos responsables de todo lo que se dice, estaríamos vetando”, ha afirmado la ministra, que ha defendido “darle un voto de confianza” a la directora y ha garantizado que su cartera “sigue comprometida con las personas LGTBI y Trans”.

“Relatos transgeneristas”

La comunicación a la que ha hecho referencia Antonelli fue una de las presentadas en el congreso junto a otras como “Transhumanismo y transgenerismo en la posmodernidad”, “Genealogía de la coeducación: pasado, presente y futuro” o “¿Realmente el programa Coeduca’t trabaja por la coeducación?”, en referencia a la iniciativa educativa desarrollada por la Generalitat de Catalunya.

En la primera de ellas, la profesora Cristina Lozano González habló de la aparición de los “relatos transgeneristas” en redes sociales, “que les hace pensar que quizá el origen de sus malestares está en su cuerpo y no en el sistema en el que están, que es por su cuerpo por lo que no pueden ser felices”. “Cada vez empieza a haber más cuartos de baño mixtos que se presentan como un avance en derechos para la inclusión de identidades oprimidas. [...] Es absolutamente necesaria la separación por sexo en estos espacios para asegurar la higiene, la intimidad y la seguridad de niñas y mujeres porque estos también son derechos educativos”, afirmó.

Más allá del contenido de las jornadas en específico, DoFemCo se felicitaba el pasado diciembre por la reforma de las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid aprobada por el Gobierno de Ayuso. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participó en esos días en la manifestación que se organizó en la capital para protestar contra los recortes de derechos que incluía esa reforma. No obstante, la organización calificaba la modificación de “insuficiente” porque, aseguraba, está “constreñida por una legislación estatal que necesita ser reformada, por dañina”.

“No menos importante nos parece la apuesta por poner freno a la propaganda y difusión de contenidos educativos que fomentan la confusión entre la infancia y que sobrepasaban la obligación de las instituciones de fomentar el respeto a los derechos civiles y humanos de cualquier ciudadano, sea cual sea su legitima orientación sexual o condición”, decía DoFemCo entonces en un comunicado.

Desde el ministerio de Igualdad aseguran que la participación en jornadas y congresos no puede estar limitada a los espacios donde se compartan todas las posiciones y que es importante “tener voz”. Aseguran también que la inauguración no se habló de derogar ninguna norma y que Isabel García mantuvo el discurso del ministerio. Sin embargo, García no mostró durante su intervención su apoyo a la norma actual, como sí ha hecho la ministra Ana Redondo en varias ocasiones.