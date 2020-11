España sigue en máximos de mortalidad de la segunda ola con 347 nuevos fallecidos y 22.516 contagios en 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado 22.516 nuevos contagios de coronavirus. De ellos, 9.150 se han dado en las últimas 24 horas. A nivel nacional, la comunidad con más casos es Andalucía, que ha sumado 4.746, 698 entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado en el país 1.328.832 personas confirmadas por test.

Catalunya es, con 4.352 nuevos casos –885 en el último día–, la segunda región que más suma en el balance de este viernes. Tras ella, se encuentran Madrid, con 2.260 y 1.744 respectivamente; Castilla y León, con 2.196 y 41; Euskadi, con 1.337 y 1.240; la Región de Murcia, con 1.141 y 153; la Comunitat Valenciana, con 1.078 y 123, y Castilla-La Mancha, con 1.007 y 190.

Además, las autoridades sanitarias han añadido 347 nuevos fallecidos al balance total, que se sitúa en las 38.833 víctimas. De ellas, 1.088 han muerto en la última semana.

El total de hospitalizados en España sigue superando los 20.000 según el balance de Sanidad de este viernes. Concretamente, hay 20.209 enfermos con COVID ingresados, lo que supone una 16,28% de las camas ocupadas. Del total de ingresos, 5.152 se han dado en los últimos siete días y 2.244 en las últimas 24 horas. La comunidad con más casos en total es Catalunya, con 4.579, seguida de Andalucía (3.270), Madrid (2.834), Castilla y León (1.694) y la Comunitat Valenciana (1.504). El resto de regiones tienen menos de un millar de pacientes en estos centros.

Por otro lado, hay actualmente 2.833 pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos. Esto se traduce en un 29,47% de las camas ocupadas.Con 589, Catalunya es la región que más casos acumula, seguida de Madrid (469), Andalucía (454), la Comunitat Valenciana (247), Castilla y León (215), Aragón (114), Asturias (111) y Castilla-La Mancha (109). El resto de comunidades y ciudades autónomas de España tienen menos de cien enfermos de coronavirus que requieran tratamiento en estas unidades.

Las comunidades autónomas tendrán que llevar a cabo los confinamientos domiciliarios que consideren oportunos para aplacar la segunda ola de la COVID-19 a través de la legislación sanitaria ordinaria y la correspondiente autorización judicial. Esa es la respuesta que les da el Gobierno a las autonomías que plantearon la posibilidad de llevar a cabo confinamientos temporales para aplanar la curva. Pedro Sánchez no prevé modificar el decreto de alarma que el Consejo de Ministros aprobó hace un par de semanas con el objetivo de dotar a las comunidades autónomas de la cobertura legal necesaria y homogénea para hacer frente a la pandemia.

Varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Castilla y León o Euskadi, plantearon al Ejecutivo la posibilidad de llevar a cabo confinamientos temporales semejantes al decretado en el mes de marzo. El Gobierno quiere evitar esa situación a toda costa, sostiene que hay que esperar aún para ver los efectos de las medidas implantadas hace quince días, como el toque de queda, e incluso el doctor Fernando Simón ha dicho que no cree que sea necesario. Moncloa, no obstante, considera que serán en todo caso las comunidades autónomas las que tendrán que tomar esa decisión y llevarla a cabo a través de la Ley General de Sanidad de 1986, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a elDiario.es fuentes gubernamentales.

Este viernes, la Comunidad de Madrid ha anunciado que decreta nuevos cierres en seis nuevas zonas básicas de salud de la región que se suman a las 35 áreas que ya tenían restricciones. Las medidas entrarán en vigor el próximo lunes y en estas zonas están limitadas las entradas y salidas no justificadas. Además, el Gobierno regional mantiene el toque de queda desde las 00 horas hasta las 6 horas más allá del 9 de noviembre, según ha informado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

En total, se confinan ocho municipios: Chinchón y Villaconejos, de la zona básica de Colmenar de Oreja; San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, de la zona básica de San Martín de Valdeiglesias; los municipios de Moralzarzal, Alpedrete y Galapagar; y las zonas básicas de Sierra de Guadarrama y Collado Villalba Estación, en el municipio de Collado Villalba, que queda confinado perimetralmente en su totalidad. La directora de Salud Pública, Elena Andradas ,ha precisado que estas zonas básicas registran una incidencia acumulada a 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes y que no muestran tendencia descendente.

Estas medidas se suman al cierre perimetral de la toda la región para el puente, que entró en vigor este viernes a las 00 horas y que se alargará hasta el martes, 10 de noviembre, a las 0.00 horas.

Y en Extremadura, la Junta ha declarado el nivel 3 de alerta en toda la región y en todos sus municipios durante 14 días. Este nivel conllevará una reducción de aforos en establecimientos comerciales, que no podrán superar el 40% de capacidad, al igual que el interior de restaurantes y bares, donde la barra tendrá que ser clausurada. Las terrazas de estos establecimientos podrán tener hasta un 50% de aforo y las mesas no pueden superar las reuniones de seis personas no convivientes.

Además, las zonas comunes de centros y parques comerciales se quedarán con 30%, y un 35% de capacidad en hoteles. Los lugares de culto no podrán superar el 25% y se prohíbe la asistencia de público a los eventos deportivos.