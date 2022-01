España suma 137.180 nuevos contagios en un día y la incidencia escala a los 2.574 casos

España ha registrado 137.180 nuevos contagios en la última jornada, una cifra que profundiza la escalada de la sexta ola, sin la perspectiva de un techo en el corto plazo. Desde hace una semana, las comunidades han comunicado en total más de 100.000 contagios por jornada, números nunca vistos hasta ahora en el recuento diario de la pandemia.







Los contagios siguen arrastrando a máximos la incidencia a 14 días, que este miércoles alcanza un nuevo récord de 2.574,46 casos por cada 100.000 habitantes tras sumar 140 puntos en una jornada. Este indicador no para de subir desde el 14 de octubre, cuando España alcanzó un suelo de 40 casos, aunque desde mediados de diciembre, con la variante ómicron circulando en el país, los valores han comenzado a escalar con mucha más rapidez.







Este indicador está especialmente disparado en Navarra, que mantiene una incidencia por encima del doble que la media nacional, con 6.422 casos por cada 100.000 habitantes. Euskadi también registra una incidencia muy por encima de la media, con casi 5.000 contagios.

El Ministerio de Sanidad ha informado de 148 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Se trata de un número ligeramente superior a los 116 registrados el martes. La curva de mortalidad se mantiene en ascenso pero de forma mucho más moderada que la de las infecciones. En total, desde el inicio de la pandemia han fallecido por la enfermedad 89.837 personas.

Las hospitalizaciones también siguen creciendo y los enfermos en terapia intensiva superan ya el pico de la quinta ola, en agosto. Son 2.005 ingresados en camas de UCI, que elevan la ocupación a nivel nacional al 21,58%. Catalunya sigue siendo la región más afectada, con un 40,29% de presión asistencial.

Los ingresados en camas convencionales son ya 13.359 y la ocupación es del 10,91%.



¿Cómo evoluciona la epidemia y cómo estamos respecto a la 3ª ola? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día, la variación en los últimos 7 días y la comparación con el pico de la 3ª ola de la pandemia Fuente: Ministerio de Sanidad



Uno de cada tres niños de entre 5 y 11 años con la vacuna

Más de uno de cada tres niños de entre 5 y 11 años en España han recibido ya la primera dosis contra la COVID-19, un 31,5% de este grupo de edad, el último en incorporarse a la campaña de vacunación. En total son 1.054.338 personas de esta edad con la primera inyección.

Según la última actualización del balance del Ministerio de Sanidad, en España se han administrado más de 84,5 millones de dosis en total y más de 38 millones de personas tienen la pauta completa de vacunación, esto es un 80,1% de toda la población. En concreto, sobre la población objetivo, la mayor de 12 años, la cuota completamente vacunada asciende al 90,3%.

Las comunidades están vacunando además con la dosis de refuerzo a todos los mayores de 40 años y a quienes se pusieron el antídoto monodosis de Janssen. En el caso del primer grupo, un 53,2% ha recibido ya la inyección adicional y un 88,6% de los mayores de 70 tiene este pinchazo extra. En el caso de quienes recibieron Janssen, un 63,23% tiene la segunda dosis.







Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha actualizado la estrategia de vacunación y ha ampliado la administración de dosis de refuerzo a los menores de 65 años que hayan pasado la enfermedad con la pauta completa de la vacuna. Tendrán que hacerlo una vez transcurridas cuatro semanas desde el diagnóstico positivo.

Las vacunas amortiguan los peores casos de la ola más contagiosa

España ha registrado en los últimos siete días más de 750.000 contagios. Es un golpe, el peor de la pandemia en términos de contagios, que la vacunación ha podido mitigar en gran medida. La cuenta completa de contagios tras los encuentros de Nochevieja está por llegar, así como el pico de esta sexta ola de récords.

Sin embargo, las consecuencias de estos datos entre personas vacunadas con la pauta completa y quienes decidieron no hacerlo están siendo muy distintas. Los datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, en los que se puede observar una comparativa entre ambos grupos, son esclarecedores. Demuestran que las vacunas están resistiendo la onda más contagiosa de la pandemia y evitando los casos más graves derivados de la infección.







Según se desprende del informe semanal del Ministerio de Sanidad, el número de casos registrados en la última semana (13 al 19 de diciembre) de la que se disponen datos con información del estado de vacunación es de 396 positivos por cada 100.000 habitantes entre las personas con la pauta completa, mientras que para los no vacunados alcanza los 972. Como viene siendo habitual, las incidencias acumuladas en no vacunados se duplican. "Entre el 25 de octubre y el 19 de diciembre de 2021, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas", concluye Sanidad.