España supera los cinco millones de contagios desde el inicio de la pandemia en pleno repunte de la incidencia

El número de contagiados por COVID-19 en España supera ya los cinco millones, con 4.485 nuevos positivos registrados desde el viernes. En total, 5.002.217 personas han contraído la enfermedad desde que comenzó la situación de emergencia sanitaria por coronavirus y el Ministerio de Sanidad comenzó a notificar los casos.







El 31 de enero de 2020, el Centro Nacional de Microbiología notificó el primer caso de coronavirus en España: un turista alemán aislado en un hospital de La Gomera, en Canarias. Después de aquel contagio oficial, llegó el decreto de estado de alarma del 14 de marzo de 2020 y la primera ola de la pandemia por COVID-19, que dejó más de 45.000 fallecidos.

Catalunya, con 914 nuevos positivos; Comunitat Valenciana, que notifica 562; y Madrid, con 554 nuevos contagios son las comunidades que registran un aumento de casos mayor tras el fin de semana. Por otro lado, la incidencia aumenta en seis regiones: Euskadi, con 70 casos; Navarra, que notifica 62 contagios; Murcia, con 55; Castilla y León, que registra 45 casos; Comunitat Valenciana, con 44; y Asturias, que sube a los 25 casos por cada 100.000 habitantes.







Este lunes, además, Sanidad notifica un ascenso de la incidencia de dos puntos, con 46,38 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, mientras el viernes se registraba una tasa de incidencia de 44,49 casos. El jueves 14, la incidencia registró su mínimo con 40,52 casos tras meses de tendencia a la baja. A partir de ese momento, la curva de incidencia comenzó a presentar una serie de subidas y bajadas, hasta el miércoles de la semana pasada, cuando empezaron a subir los casos por cada 100.000 habitantes.







Por grupos de edad, algunos estratos que habían entrado ya en riesgo bajo por coronavirus, según los criterios de Sanidad, ahora vuelven al riesgo medio de transmisión. Este es el caso de las personas de 30 a 39 años, con una incidencia acumulada de 51,22 casos cada 100.000 habitantes, mientras las personas de 40 a 49 se encuentran rozando el riesgo medio, con una incidencia de 50,94 casos. Los de 12 a 19 años, sin embargo, continúan presentando las tasas más bajas, con 28,52 casos.







Respecto a la saturación en los hospitales por la COVID-19, todos los indicadores aumentan: la ocupación en UCI por pacientes COVID sube levemente al 4,8%, mientras que la ocupación de camas aumenta al 1,47%.

Por otro lado, 54 personas han fallecido desde el viernes por COVID-19, dos menos que el lunes pasado, cuando se notificaron 56 decesos. En total, 87.186 personas han fallecido por el coronavirus.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Sanidad quiere saber por qué 4,2 millones de personas no se han vacunado todavía en España

En España hay 4,2 millones de personas que no se han vacunado pese a que por calendario ya debían estar inmunizadas. Según la última actualización de datos, un 10% de la población diana –excluyendo a los niños y niñas para los que las inyecciones aún no están autorizadas– ha escapado al proceso de vacunación ordinario y el Ministerio de Sanidad no tiene muy claras cuáles son sus razones.

La bolsa de personas situadas al margen de la inmunización, aunque es mucho menor que en otros países del entorno, plantea muchas incógnitas a las instituciones ahora que el proceso de vacunación está tocando techo y se ha constatado su éxito. El Ministerio aseguró al inicio de la campaña que registraría los motivos, pero en la práctica está resultando complicado, admite una portavoz, que deriva para conocer el detalle a las consejerías de salud de las comunidades autónomas y emplaza al fin del proceso de vacunación para tener los datos completos. El Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio, lanzó hace tres semanas una encuesta online anónima para arrojar un poco de luz al asunto. El objetivo era analizar qué motivos aportan las personas que no están todavía vacunadas. El cuestionario se cerró hace siete días y se están examinando los resultados.