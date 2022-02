La Eurocámara 'indulta' al vino al no vincular el riesgo de cáncer con todo consumo de alcohol

Las eurodiputadas y los eurodiputados han decidido indultar al vino, la cerveza y el cava en un informe sobre la prevención del cáncer, no vinculante, al aprobar una serie de enmiendas que vienen a suavizar el vínculo del consumo de alcohol con el desarrollo de tumores. El resultado final de la votación del informe, no vinculante, está previsto para este miércoles por la tarde, pero ya se han votado las enmiendas que han suscitado más interés dentro de la Eurocámara pero, sobre todo, fuera, en particular entre los productores de vino.

Las enmiendas aprobadas, y votadas fundamentalmente por representantes de países productores de vino –el sur de Europa, Francia, España, etc–, buscan achicar el espacio a una supuesta "criminalización" del vino, como han dicho algunos, al suprimir, por ejemplo, la siguiente frase: "La OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y aplicar las políticas de prevención". Es decir, según los eurodiputados, sí hay un consumo seguro de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer.

Además, en lugar de decir que el Parlamento Europeo "recuerda que el consumo de alcohol constituye un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer..."; se dice "subraya que el consumo nocivo de alcohol constituye un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer..."; en vez de decir "el estudio al que se refiere la OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer...", se dice "el estudio al que se refiere la OMS reconoce que el nivel más seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer es la ausencia total de consumo..."; y en lugar de decir "apoya que se facilite información más completa a los consumidores mediante la mejora del etiquetado de las bebidas alcohólicas para incluir advertencias sanitarias y la introducción del indicador obligatorio de la lista de ingredientes y la información nutricional", se ha votado que diga "apoya que se facilite información más completa a los consumidores mediante la mejora del etiquetado de las bebidas alcohólicas para incluir información sobre el consumo moderado y responsable y la introducción del indicador obligatorio de la lista de ingredientes y la información nutricional".

El informe recoge las recomendaciones presentadas por el Comité Especial para Vencer al Cáncer (BECA), que incluyen facilitar el acceso a la atención médica y los ensayos clínicos transfronterizos para pacientes con cáncer, ampliar el uso de procedimientos de adquisición conjunta, gestionar la escasez de medicamentos contra el cáncer, garantizar el “Derecho a ser Olvidados”, así como garantizar la igualdad de acceso a medicamentos y tratamientos innovadores contra el cáncer. Los detalles sobre las principales llamadas a la acción están disponibles aquí.

Así, se incluyen llamados a planes de gestión y prevención de la UE, como parte de la construcción de sistemas nacionales de salud más resilientes, para prevenir y abordar la escasez de medicamentos, dispositivos, productos y personal en tiempos de crisis de salud, con un enfoque en los grupos vulnerables.

El informe apoya el objetivo de una “generación sin tabaco” y pide, entre otras cosas: financiar programas que promuevan el abandono del hábito de fumar; un aumento y una convergencia al alza de los impuestos especiales mínimos para todos los productos del tabaco y su precio final de mercado; aplicación estricta de la prohibición de caracterizar los sabores en los productos del tabaco, y un llamamiento a la Comisión Europea para que evalúe qué sabores de los cigarrillos electrónicos son especialmente atractivos para los menores y los no fumadores, y proponga su prohibición, así como la prohibición sobre todos los sabores característicos en productos de tabaco calentados y nuevos productos de tabaco.

Los eurodiputados también recuerdan que el consumo de alcohol es un factor de riesgo de muchos tipos de cáncer diferentes y pide, entre otras cosas: promoción de acciones para reducir y prevenir los daños relacionados con el alcohol en el marco de una estrategia revisada de la UE sobre el alcohol, incluida una estrategia europea de consumo cero de alcohol para menores; mejor información a los consumidores; prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos cuando a dichos eventos asisten principalmente menores de edad y prohibición del patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas.

El informe recuerda que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) clasifica el etanol y el acetaldehído a partir del metabolismo del etanol presentes en las bebidas alcohólicas como agentes cancerígenos para los seres humanos, y que se calcula que en Europa el 10% de todos los casos de cáncer en hombres y el 3% de todos los casos de cáncer en mujeres son atribuibles al consumo de alcohol.

El documento también hace hincapié en el papel de una dieta sana para limitar y prevenir la incidencia y recurrencia del cáncer, y en que los riesgos individuales de cáncer pueden reducirse mediante una mayor ingesta de verduras de origen sostenible y alimentos de origen vegetal, como la fruta y la verdura fresca, cereales y hortalizas.

También se destaca la necesidad de abordar "el consumo excesivo de carne y productos ultraprocesados, así como de productos con alto contenido en azúcares, sal y grasas"; se "anima a los Estados miembros a utilizar las políticas de precios, como la diferenciación del impuesto sobre el valor añadido, y los controles a la comercialización para influir en la demanda, el acceso y la asequibilidad de los alimentos y bebidas con bajo contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcar; apoya a los Estados miembros en la revisión de las disposiciones pertinentes para restringir la publicidad de las bebidas edulcoradas y los productos alimenticios transformados con alto contenido en grasas, sal y azúcar, incluida la publicidad en las redes sociales".