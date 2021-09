Los expertos de Sanidad recomiendan limitar por ahora la tercera dosis a personas inmunodeprimidas

Los expertos de Sanidad a nivel europeo han recomendado este miércoles que, por el momento, se limite el uso de terceras dosis a personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados, como puede ser el caso de los pacientes de trasplante o con tratamientos oncológicos. Tanto el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) como la ponencia de vacunas española han llegado a la misma conclusión: aplicar una tercera dosis a personas inmunodeprimidas y no a la población general.

"Según la evidencia actual, no existe una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos completamente vacunados en la población general. El informe también señala que se deberían considerar dosis adicionales para las personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados si no logran un nivel adecuado de protección de la vacunación estándar", ha informado el ECDC en un comunicado.

Durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha referido a la resolución del organismo europeo, destacando que la ponencia de vacunas había llegado a la misma conclusión durante su reunión de esta mañana.

"Esta mañana la ponencia de vacunas se ha reunido y ha hecho una propuesta que propone la recomendación de administrar una dosis adicional, que sería una dosis que se pone aquellas personas para completar una pauta de vacunación para que adquieran al menos el mismo nivel de respuesta inmunitaria que otras personas", ha querido diferenciar la ministra de este modo entre dosis de refuerzo a la población general y dosis adicional a personas inmunodeprimidas. "Nos estamos refiriendo a algunas categorías de personas con algún tipo de inmunosupresión, como podrían ser por ejemplo receptores de trasplantes sólidos", ha ejemplificado.

"La EMA y la ECDC coinciden también. Dicen, en primer lugar, que no hay una necesidad urgente de administrar terceras dosis o booster, esto sería dosis de refuerzo, no la categoría de dosis adicional que he mencionado anteriormente. Establece la conveniencia de administrar una dosis adicional a personas inmunocomprometidas para fortalecer su respuesta inmune. Esta propuesta de la ponencia de vacunas coincide con lo que la EMA y el ECDC acaban de comunicar y será sometida a la consideración de la comisión de Salud Pública de la próxima semana", ha añadido. Por tanto, no se adoptará ninguna respuesta por lo menos hasta la semana que viene. "Como ven, parece que el camino se va abriendo", ha concluido.