"¡Ha sido una de las noches que mejor he dormido en mucho tiempo!". Danel Aser Lorente descuelga el teléfono en el AVE que le lleva a Barcelona, la ciudad en la que vive, tras un viaje exprés a Madrid. Apenas ha estado 24 horas para asistir de cerca a la votación que ha aprobado la primera ley de eutanasia en España. Una norma que llega tarde para personas como la vizcaína Maribel Tellaetxe, su madre, pero que si ha logrado salir adelante es gracias a la constante pelea de familias como la suya. "Ayer fue como quitarnos una mochila que yo no sabía que era tan pesada. El momento fue de júbilo y emoción absoluta, y al mismo tiempo pena por no haber podido conseguir esto para la 'ama", cuenta.

