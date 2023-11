El feminismo vuelve a tomar las calles contra la violencia machista

Como cada 25N, el movimiento feminista ha vuelto a salir a la calle este sábado, cuando se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para denunciar la violencia machista, en distintos grados y formas, que siguen enfrentando las mujeres. Decenas de ciudades y pueblos acogen movilizaciones para llamar la atención sobre esta realidad, denunciar el auge del negacionismo machista y reclamar políticas públicas que la combatan eficazmente.

Como ocurre en algunos lugares y ya pasara en otras ediciones del 25N y en los tres anteriores 8M, en Madrid el feminismo toma la calle dividido. En un contexto de brecha en el movimiento, fundamentalmente por cuestiones como la prostitución, son dos las convocatorias que recorrerán el centro de la capital. Lo harán, eso sí, en horarios diferentes: la protesta que ya ha arrancado es la convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y el Consejo de las Mujeres de Madrid, que ha partido de la calle Gran Vía con Alcalá a las 12.00 horas bajo el lema “unidad ciudadana y respuesta institucional”.

“No estamos todas faltan las asesinadas”, “somos mujeres nos queremos vivas” o “si tocan a una respondemos todas” han coreado las manifestantes, que denuncian además “Pornografía, violencia machista”, o “Vientres de alquiler, violencia machista” y que reclaman también la abolición de la prostitución. “Prostitución, violencia machista”, o “cuidado puedes tener un putero a tu lado”, claman mientras avanzan por la calle Gran Vía.

“Que viva la lucha de las mujeres”, han proseguido las manifestantes, recordando a las 1.237 víctimas mortales a manos de sus parejas o ex parejas desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse. A las asesinadas en lo que va de año (53, según cifras oficiales y 93 según algunas organizaciones) han querido también nombrar una a una un grupo de manifestantes, que vestidas de blanco y con caretas blancas llevan cada una un cartel con el nombre, edad y lugar de nacimiento de cada una de las víctimas.

A la pancarta principal con el lema de la marcha, le han seguido otras tantas de organizaciones y asociaciones feministas o los sindicatos CCOO y UGT. La manifestación de este sábado centra sus demandas en la violencia machista y la necesidad de “unidad” para combatirla y cuestiones como la prostitución o la gestación subrogada. “Las mujeres exigimos respeto a nuestras vidas a nuestro cuerpo y a nuestras voces” es, por ejemplo, la pancarta -la segunda tras la cabecera- que este año lleva la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Varios grupos de manifestantes han proclamado que “ser mujer no es un sentimiento” o “las mujeres no tenemos pene”.

Redondo comparte su “respeto absoluto a todas las manifestaciones”

Las organizadoras han asegurado poco antes del inicio de la primera marcha que la convocatoria quiere “llamar a la unidad civil e institucional” y pone el foco en cuestiones “pendientes o malas praxis” que derivan en que “no haya toda la eficacia en combatir los asesinatos machistas”. “Que el 30% de las mujeres hubiera denunciado este año pone de manifiesto que las instituciones fueron incapaces de protegerlas”, ha afirmado Ángeles Álvarez, portavoz del Foro.

El fin de la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y “todas las formas de violencia contra las mujeres” están en el centro de las demandas de una protesta que reclama también la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución y se define como la manifestación “mayoritaria y de la unidad”. Álvarez ha llamado a “no construir muros” y evitar las “cuestiones partidistas” recuperando “el espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”

En esta misma línea, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su “respeto absoluto a todas las manifestaciones” minutos antes de sumarse a la marcha convocada en la capital por el Movimiento Feminista de Madrid. Redondo ha afirmado que “da un poco lo mismo dónde nos manifestamos” porque lo importante, “es luchar contra quienes quieren retroceder contra los derechos de las mujeres, los que quieren devolvernos a la caverna. No daremos ni un paso atrás”.

La Ministra de Igualdad ha añadido que el avance “de la extrema derecha y de la derecha extrema” es razón suficiente para que todos los sectores del feminismo dialoguen y acerquen posturas. “El ministerio está abierto”, ha dicho Redondo. “Estar divididas es una baza que tiene la derecha, pretenden dividirnos y no podemos caminar por esa senda”.

La nueva Ministra de Igualdad ha estado acompañada de compañeras de partido, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, la diputada en el Congreso y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La vicepresidenta y líder de Sumar Yolanda Díaz ha manifestado su apoyo a la marcha de esta tarde en Madrid, que lleva el lema “Se acabó” y que sí contará con la presencia de la exministra de Igualdad Irene Montero y de la ex titular de la cartera de Derechos Sociales, Ione Belarra. “Hoy las calles se llenarán de mujeres gritando #SeAcabó. El cuerpo a veces no puede llegar a todo y hay que frenar, así que no podré estar hoy con vosotras”, ha escrito Díaz en X.

Alicia, que se ata un pañuelo morado a la muñeca antes de unirse a sus compañeras, ha venido a la marcha como cada 25N porque “la violencia machista sigue existiendo” y le parece “muy peligroso” el papel negacionista que Vox enarbola, ahora ya desde gobiernos de ayuntamientos y comunidades. “Querer tapar y ocultar la realidad es falsearla”, asegura. “Esta es la manifestación que nos corresponde como mujeres”, afirma Alicia, que pone el foco en que es la protesta “que se lleva organizando históricamente” y asegura que la de la tarde, convocada por la Comisión 8M, es “un conglomerado” de personas “también maltratadas” y por las que “si tengo que salir a la calle salgo” pero “como mujeres esta es la que nos corresponde”.

Precisamente esta semana, el partido de Santiago Abascal pidió a sus concejales que boicotearan los actos oficiales por el 25N: “El negacionismo es una violencia más hacia las mujeres. No podemos consentir que esté en las instituciones”, afirma Carmen Flores, vicepresidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid, una de las organizaciones convocantes.

Concha de la Torre tiene 68 años y como hace cada vez que puede, ha salido a la calle a manifestarse. No es su primer 25N, al contrario, ha venido a casi todos aunque a veces se pregunta “si servirá para mucho o para poco” aunque acaba concluyendo “que algo hará” y que “si no protestáramos sería peor”. De hecho “habría que salir a las calles todos los días porque todos los días vemos la violencia machista”, lamenta poniendo el foco en las agresiones sexuales y “el retroceso” que, a su juicio, está experimentando la juventud en esta materia.

Casi tres de cada diez mujeres con pareja afirman haber sufrido violencia de género

En España 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año mientras que solo hasta junio se han registrado 13 feminicidios a manos de hombres con quienes no mantenían ninguna relación sentimental. En nuestro país se presentan 47 denuncias por delitos sexuales cada día y aún así se estima que solo el 8% de las víctimas llegan a denunciar. Más datos: casi tres de cada diez mujeres con pareja afirman haber sufrido violencia de género y un 28% han sido víctimas de acoso sexual en el trabajo, según la última encuesta coordinada por Eurostat.

Contra las violencias machistas saldrá también esta tarde la marcha convocada por la Comisión 8M, que en años anteriores organizaba protestas en barrios y pueblos y en esta ocasión ha decidido “hacer más central la reivindicación” saliendo de Atocha a las 18.00 horas. El Foro 25N acusa a la plataforma de “intento de boicot” por haber convocado en parte de las calles céntricas de la capital por las que en años anteriores circulaba la manifestación planeada por esta organización desde los años 90. Y de ahí que su convocatoria se haya trasladado a la mañana.

En este escenario, las protestas por el 25N cierran una semana movida en lo político, con una nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo García, que ha devuelto al PSOE la cartera después de casi cuatro años en manos de Irene Montero.