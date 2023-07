La FIFA intenta vetar las preguntas al seleccionador de fútbol de Zambia sobre sus acusaciones de abuso sexual

“Tengo que pediros que os limitéis, en esta rueda de prensa, a asuntos sobre el fútbol o sobre el torneo en el que estamos. Vamos a saltar a la siguiente pregunta”. Es la respuesta que, según cuentan varios medios deportivos españoles, dio el personal de la FIFA presente en la sala a una periodista al preguntar al seleccionador de fútbol femenino de Zambia, Bruce Mwape, por las denuncias de abuso sexual hacia algunas de sus jugadoras reveladas recientemente por The Guardian. La rueda de prensa se celebró horas antes del encuentro que enfrentará a España y a Zambia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que acabó con el cierre de filas de la FIFA y la federación zambiana.

Así lo han detallado varios medios que están cubriendo in situ la Copa del Mundo, entre ellos Relevo o Sport, y que estuvieron presentes en la comparecencia. “Estamos en un Mundial que es un gran escaparate y está usted siendo investigado por conductas inapropiadas sexuales hacia varias de sus jugadoras. ¿Qué imagen cree que da al mundo con estas circunstancias el país de Zambia?”, le preguntó al técnico en su turno la periodista española Sandra S. Riquelme, de Relevo.

En la rueda de prensa de Zambia, tanto su jefe de prensa como la FIFA han vetado todas las preguntas sobre "todo lo que no fuese fútbol".



Varios compañeros se han quedado sin preguntar. Que lo haga su jefe de prensa, bueno. Que lo haga el máximo organismo del fútbol mundial... pic.twitter.com/ZMJfn9Rf1C — Sandra S. Riquelme (@SandraRiquelme_) 25 de julio de 2023

Inmediatamente intervino el personal de la FIFA, según las periodistas que estaban allí, para desviar el foco de atención y evitar que Mwape, acompañado de la capitana de la selección zambiana, Barbra Banda, tuviera que pronunciarse al respecto.

Según cuenta la periodista de Sport María Tikas, enviada especial a Nueva Zelanda, los periodistas presentes en la sala de prensa del Eden Park de Auckland “siguieron insistiendo, dándole la vuelta a sus preguntas y relacionándolas con lo deportivo”, cuenta en su crónica.

En la rueda de prensa de Mwape, seleccionador de Zambia, se han vetado las preguntas "sobre lo que no va de fútbol". Ni la FIFA, ni el departamento de prensa.



Una sí que ha contestado, a @Mayca_Jimenez: "¿A qué te refieres? ¿A lo que has leído en prensa? Solo son rumores". pic.twitter.com/qYn5CKCLRq — Maria Tikas (@MariaTikas) 25 de julio de 2023

Posteriormente la periodista Mayca Jiménez insistió y volvió a preguntar y entonces sí obtuvo una respuesta del seleccionador: “¿Qué ambiente hay en nuestra selección? ¿De qué estás hablando realmente? Me gustaría saberlo porque lo que no voy a hacer es retirarme sin ninguna razón”. Mwape prosiguió: “Tal vez el problema venga de lo que estás leyendo en los medios, pero la verdad saldrá a la luz. No hay que basarse en rumores solamente”.

La tensión dominó la rueda de prensa y las preguntas específicas sobre las acusaciones de abuso sexual se dirigieron entonces hacia Barbra Branda, pero “no dio tiempo a que pensara su respuesta”, explica en Relevo. De acuerdo con el medio, intervino el jefe de prensa de Zambia. “No se van a responder esas preguntas”, aseguró para “poner fin a una rueda de prensa en la que faltaban por preguntar varios periodistas que habían pedido el turno de palabra”.

El partido entre España y Zambia se produce dos semanas después de que el medio británico The Guardian revelara dos testimonios de jugadoras de la selección que prefieren permanecer en anónimo sobre lo que ocurre en el vestuario del equipo. “Si él [Mwape] quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con los jugadores de nuestro equipo”, reveló una de las deportistas. La Asociación de Fútbol del país (FAZ) ya había remitido a la FIFA una investigación meses antes de esta publicación, según el diario británico.