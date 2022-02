El Gobierno quiere ampliar hasta los dos años de cárcel las penas por maltratar a un animal hasta matarle

La primera ley de derechos animales llega hoy al Consejo de Ministros. El Gobierno va a aprobar en la reunión extraordinaria de este viernes el anteproyecto de ley, que empieza ahora su trámite, a la que le acompañará una modificación del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal, según confirman fuentes del Ejecutivo. El texto castiga con hasta 24 meses de cárcel "el maltrato animal con resultado de muerte" y hasta 18 "si implica atención veterinaria". En ambos casos, la inhabilitación para trabajar o convivir con animales puede alcanzar los cinco años.

La primera ley de derechos de los animales prohibirá su venta en tiendas y los circos con criaturas salvajes

El Código Penal regula los delitos de maltrato a los animales en su artículo 337, en el que actualmente establece una pena para aquellos que maten a un animal de un máximo de 18 meses, medio año menos que la propuesta del Gobierno, y cuatro años de inhabilitación. Por su parte, el tipo básico contempla una pena de tres meses y un día a un año de cárcel e inhabilitación de tres años y, en su mitad superior, si concurren agravantes como hacerlo en presencia de un menor o si hay ensañamiento.

La reforma penal se aprueba este viernes como anteproyecto de ley, por lo que al igual que el Anteproyecto de Protección Animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, todavía puede modificarse. Ambos textos deberán pasar aún por los órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros para iniciar su trámite en las Cortes.

Hacia el "sacrificio cero"

La ley ha estado negociándose en el seno del Gobierno desde el pasado mes de octubre, cuando el Ministerio de Derechos Sociales presentó el primer borrador. El anteproyecto, que contemplaba como compromiso el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, es la primera ley en España que regula a nivel estatal los derechos animales y despliega una batería de medidas para fomentar su bienestar y prevenir el abandono.

Entre ellas, se restringe la venta en tiendas de mascotas, y también "su exhibición al público" con fines comerciales, con sanciones de 3.001 a 30.000 euros. La misma se impondrá a quienes críen animales de compañía sin autorización, dado que prevé restringirla a criadores autorizados. Se prohíbe también el sacrificio de animales, salvo por enfermedad incurable, o por razones sanitarias o medioambientales, y hacerlo en público será sancionado con multas que pueden llegar a los 600.000 euros.

El texto fija además la obligación para los animales de compañía de que al menos todos los miembros de una misma especie y del mismo sexo sean esterilizados si tienen acceso al exterior o conviven con otros, salvo que sean criadores profesionales. También prohíbe la tenencia de animales salvajes en domicilios particulares y prohíbe la puesta en escena, por ejemplo en los circos, de animales salvajes. Sin embargo, nada de lo contenido en la ley será aplicable a la tauromaquia.

Quienes convivan con animales deberán cumplir varias obligaciones: tendrán que mantenerles en "condiciones de vida dignas", dispensarles tratamiento veterinario, vigilarles y evitar su huida o tratarles "con métodos no agresivos ni violentos". Además todos deberán ser identificados. No se les podrá utilizar como reclamo publicitario ni estar sin supervisión durante tres días consecutivos; en el caso de los perros, no más de 24 horas.

La cría estará permitida solo en el caso de animales autóctonos; el borrador la prohíbe en el caso de los salvajes alóctonos, y también comerciar con ellos, incluido en el caso de los zoológicos salvo que sea en el marco de programas de mantenimiento de especies amenazadas.