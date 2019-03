La huelga feminista llega al corazón de la Unión Europea

Laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo. La huelga feminista convocada por primera vez este 8M en Bélgica sigue la estela marcada el pasado año por en España. Y así lo reconocen en su presentación: "El colectivo del 8 de marzo de Bélgica ha nacido con la voluntad de organizar una huelga de mujeres el próximo 8 de marzo 2019, Día Internacional de la lucha por los derechos de las mujeres. Dicha manifestación se inspira en la movilización histórica iniciada por las mujeres españolas el pasado 8 de marzo de 2018, fecha en la que paralizaron el país dejando de ir a trabajar, cuidar de otros, estudiar y consumir masivamente".

La iniciativa bebe del éxito español de 2018, y tiene mucho que ver con la diversidad de comunidades que viven en Bélgica, y en particular en Bruselas: así, la movilización ha arrancado a las 9.00 de la mañana, en la plaza que conduce a la estación central de la capital, donde ya están instalados puestos informativos y escenarios para conciertos.

La mañana ha amanecido luminosa, como si el día anterior no hubiera llovido, como si las previsiones de la semana no hubieran estado presididas por una nube. Y con la incertidumbre de si los paros serán más o menos seguidos; si las movilizaciones llenarán de reivindicaciones la capital belga y de la Unión Europea.

El jueves, preguntado por la repercusión en la Comisión Europea de la huelga feminista el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, dijo no tener ninguna constancia: y uno de los objetivos es que no quede institución comunitaria que no sea consciente de la reivindicación de este 8M en Bruselas.

De momento, las corresponsales españolas ya han expresado su apoyo a la movilización, y la ausencia de muchas de ellas en los actos rutinarios comunitarios del día será sonora.

La institución más política, el Parlamento Europeo, sí que vivirá la huelga, sobre todo por la implicación de trabajadores y diputados de grupos como los socialistas, verdes e izquierda unitaria (GUE), activos en movimientos como el Me Too de la Eurocámara y en movilizaciones como la que se ha vivido este miércoles ante el acto de Vox, por ejemplo.

Y para facilitar el paro, hasta han redactado un correo electrónico tipo para excusar la ausencia con una respuesta automática:

I am out of office today to take part in the first Belgian women*s strike #8maars. Today women everywhere in the world get up to denounce and to react to sexism, to protest against each form of violence and all discriminations they suffer.

Women are involved in each aspect of life and this is why this is about much more than just paid labour: it is about domestic labour, care work and emotional labour, consuming and studying.

Will you join me today at 17.00h at the Women Protest March in Brussels starting from Central Station and following the route until Gare de Luxembourg?

If your request is urgent, please contact me.

Warm regards,