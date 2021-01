Illa: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho"

Madrid, 26 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado claro este martes que no se arrepiente "de nada" de lo que ha hecho y que deja el cargo cuando debe hacerlo, si bien ha reconocido que en la gestión de la pandemia se han cometido errores, aunque también aciertos.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento en el que tengo que hacer", ha zanjado en la rueda de prensa posterior a su última reunión del Consejo de Ministros al ser preguntado por si no cree que su relevo debería haberse producido antes cuando anunció que sería el candidato del PSC a presidir la Generalitat y no ahora en lo más crudo de la tercera ola.

Illa ha afirmado que siempre ha creído "en los trabajos de equipo" y, en este sentido, "en el Ministerio de Sanidad hay un equipo magnífico de profesionales, de servidores públicos", como también los hay en todas las comunidades.

"Estoy seguro de que van a seguir haciendo un trabajo magnífico para hacer frente a la tercera ola" que, no ha dudado, "va a ser derrotada" como lo fueron las dos olas anteriores.

No ha querido entrar a valorar las críticas que se han hecho a su gestión, en la que "desde el principio" ha reconocido que se han cometido errores, pero "también algún acierto".

"Yo no conozco a nadie que haya acertado todo. Nosotros hemos reconocido que ha habido errores, insisto también algún acierto", ha reiterado.

Por otra parte, y ante las críticas de los grupos parlamentarios por irse sin comparecer en el Congreso el jueves para responder a la situación de la pandemia, el ministro de Sanidad ha recordado que ha comparecido "en multitud de ocasiones" en el Congreso y en el Senado, "tantas veces" como se le ha reclamado.

Asimismo, ha dicho que la persona que le suceda será quien acuda a dar respuesta a las preguntas formuladas en la Comisión de Sanidad a cuyos miembros ha ofrecido su "reconocimiento" y "respeto", pues, ha dicho, de ellos ha aprendido "bastantes cosas".

La Diputación Permanente del Congreso aprobó ayer varias peticiones de comparecencia del ministro de Sanidad en medio de duras críticas por marcharse en el peor momento de la tercera ola y sin comparecer en el Congreso, cuestionamientos a los que se ha sumado Podemos.