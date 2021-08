La incidencia cae 46 puntos desde el viernes pero repunta el número de hospitalizados

La tasa de incidencia a 14 días sigue a la baja y ha caído 46 puntos desde el viernes, con lo que se coloca en los 415,9 casos por cada 100.000 habitantes. Este indicador encadena así un descenso continuado desde hace tres semanas. El lunes 26 de julio la incidencia se situó por encima de los 700 casos y registró un día después el pico de esta quinta ola, en los 701,92.







Por comunidades, la incidencia baja en todas las comunidades, aunque Castilla-La Mancha no ha actualizado sus datos. Además, la tasa de contagio sigue a la baja entre los jóvenes de 20 a 29, que pasa de los 911 casos del viernes a 804 este lunes, mientras que en el grupo de 12 a 19 cae hasta los 876 contagios por cada 100.000 habitantes.







Se estanca ligeramente el descenso de la presión hospitalaria tras el fin de semana con una subida de la ocupación de las UCI, que pasa de 20,78% a 20,96%, y también de los hospitalizados en camas convencionales, con 9.356 ingresados por los 9.308 que había el viernes.

El Ministerio de Sanidad ha registrado en su último reporte diario 25.726 nuevos casos desde el viernes. Los lunes se suman todos los casos del fin de semana por lo que hay que comparar esta cifra con el mismo día de la semana pasada, cuando se registraron 39.638 contagios. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado por COVID-19 4.719.266 personas.







Las comunidades que registran mayor número de casos desde el viernes son Andalucía, que suma 4.996; Catalunya, con 4.169 nuevos casos; Madrid, que añade 3.513; y la Comunitat Valenciana, que anota 2.879.







Las autoridades también han anotado 125 muertes, una cifra comparable con la del lunes anterior, cuando se sumaron 119 fallecidos al balance global de fallecidos por COVID-19, que asciende tras sumar los del fin de semana a 82.595.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



España ha vacunado con la pauta completa a 29,8 millones de personas, un 62,8% de la población, con lo que se acerca a la barrera de los 30 millones de inmunizados.

Tras las 498.436 puestas durante el fin de semana, España ha administrado un total de 61.418.303 dosis y 34,7 millones de personas tienen al menos un primer pinchazo, un 72,2% de la población.

Por grupos de edad, un 90,3% de los mayores de 40 tienen ya la pauta completa de vacunación (dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o bien una de Janssen). Un 93,4% de esa edad ha recibido al menos la primera dosis.







Razones de la fiebre por la tercera dosis en los países ricos: miedo por los vulnerables y presión de las farmacéuticas

Mientras tanto, ña tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 ha pasado en dos semanas de ser cuestionada por los científicos por ser apresurada a verse aprobada por países con apenas la mitad de su población vacunada con pauta completa. Austria, Francia, Alemania y Estados Unidos han seguido los pasos de Israel y darán la dosis de refuerzo (o booster) a sus más vulnerables.

Los virus no son lo único que se transmite a gran velocidad por el mundo. Hay polémicas o debates que comienzan de forma residual y se propagan hasta dar lugar a una fiebre colectiva como el caso de la tercera dosis en Occidente. La del tercer pinchazo no es solo una decisión tomada ya en varios estados, sino también debatida. En España sale frecuentemente a la palestra cuando se plantean las medidas a tomar con el pequeño porcentaje de personas que no han generado una buena inmunidad. Sobre todo, entre los inmunodeprimidos y los internos de las residencias. Este último mes se ha registrado un aumento de la incidencia entre las personas ya inmunizadas de más edad, pero los sanitarios y geriatras advierten de que los cuadros son mucho menos graves y que la mayoría de los ingresados se dan entre los no vacunados. Aún así, reducir la curva de muertes sigue siendo la prioridad de la pandemia. También por eso algunos países han decidido prevenir con la tercera dosis.