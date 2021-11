La incidencia sube otros siete puntos hasta los 139 casos tras notificar 6.777 nuevos contagios

La curva de la incidencia continúa su tendencia en ascenso. Este martes, la tasa en España sube a los 139,1 casos por cada 100.000 habitantes, siete puntos más que este lunes, cuando se informó de 132,19 casos. Navarra sigue a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor incidencia, y en esta jornada se notifican casi 400 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque la tendencia general es al alza, la incidencia semanal para las personas con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 es de 23,1, mientras que los no vacunados registran una tasa semanal de 64,5 casos.







Esta diferencia en la incidencia según si se está vacunado o no contra la COVID-19 es más evidente en cuanto a los grupos de edad. Mientras que las personas de 60 a 69 años vacunadas presentan una tasa de 23,5 casos; esas mismas personas que no han recibido las dosis anti COVID tienen una incidencia de 181,5 casos.







Por otro lado, la inmunización también repercute en los datos hospitalarios. Mientras que la tasa semanal de hospitalizaciones de las personas vacunadas con 80 años o más es de 6,3, esta misma tasa para las personas con 80 años o más que no se han vacunado es de 38,8. Lo mismo con las UCI: en el primer caso, para los vacunados la tasa es de 0,1, mientras que para los no vacunados es de 2,4.







La incidencia de Navarra roza ya los 400 casos, con 399,58 puntos. La siguen Euskadi, que pasa ya de los 300 y notifica 307,81 casos; y Aragón, que registra 223,26 puntos. Por su parte, Catalunya, con 1.498 nuevos contagios; Madrid, con 846; y Euskadi, con 789 son las regiones que informan de un mayor aumento de los positivos por coronavirus.







Además, el Ministerio de Sanidad ha registrado 6.777 nuevos contagios, mientras el lunes notificaba 15.875 positivos tras el fin de semana. En total, 5.103.315 personas se han contagiado por el coronavirus desde que comenzó la pandemia.







Por edades, los menores de 12 años, que aún no entran en la estrategia de inmunización, siguen mostrando tasas de incidencia cada vez más altas, y este martes registran 215,27 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, las personas de 12 a 19 años notifican 71,18 casos de incidencia.







Los datos de hospitalizaciones también suben. Los ingresados por la COVID-19 en los hospitales vuelven a pasar de los 3.000 (concretamente 3.004), cifras que no se veían desde septiembre. Sucede igual con las personas en UCI, que llegan ya a 547.

Por otro lado, se ha informado de 34 fallecimientos este martes por la COVID-19, mientras el lunes se registraron 22 decesos. 87.866 personas han muerto en España desde el inicio de la crisis epidemiológica.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



El perfil de los no vacunados, según el CIS: jóvenes, de Vox o abstencionistas

El último CIS arroja algo de luz sobre los cuatro millones de personas que deberían haberse vacunado en España y no lo han hecho. Según los datos del Ministerio de Sanidad sabemos que son sobre todo jóvenes –en el grupo de edad entre 20 y 49 años la cobertura vacunal es menor–, pero la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas permite trazar un perfil más detallado cruzando datos de recuerdo de voto, de ideología, de identificación de clase o de estudios.

Los datos dibujan un retrato muy heterogéneo del no vacunado en España: presentes por igual en zonas rurales y urbanas, clase alta y baja, hombres y mujeres o distintos niveles educativos pero más numerosos en los ambientes conservadores o apolíticos, jóvenes y población migrante. Hay que tener en cuenta que los no vacunados en España suponen un porcentaje muy pequeño respecto a la mayoría de países del mundo. Además, los resultados se basan en lo que han contestado los encuestados. De partida ya se ve que las personas que declaran haberse vacunado (94,9%) son superiores a los datos que aporta el Ministerio (90%). Según el CIS, solo el 4,8% de los encuestados admitió que no se había puesto la vacuna.