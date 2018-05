La irregularidades que han llevado a la investigación judicial del máster de Pablo Casado

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido investigar el máster del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado nacional Pablo Casado. El cóctel que conforman un título universitario cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde y la convalidación múltiple de asignaturas de las que se benefició ha llevado a la jueza a indagar específicamente sobre el curso del político popular.

Hábitat universitario sospechoso

El curso al que se apuntó Pablo Casado en 2008 era el máster de derecho autonómico del Instituto de Derecho Público de la URJC. La investigación de eldiario.es sobre el máster de Cristina Cifuentes ha desvelado que en ese instituto y ese máster se había creado un sistema que aunaba la necesidad de captar alumnos (y la financiación económica que traen consigo) con el deseo de algunos de alcanzar ciertos niveles académicos. Esa dinámica provocaba, por ejemplo, las convalidaciones con actas con firmas falsificadas a un grupo de alumnos entre los que estaba Cristina Cifuentes.

Múltiples convalidaciones

Precisamente, Pablo Casado superó la mayoría del curso gracias a las convalidaciones. Obtuvo el máximo posible: el 66% de los 60 créditos. Así solo cursó cuatro de las 22 de las que constaba el programa.

La convalidación general de asignaturas no es un método habitual. La reglamentación reclama que el alumno solicite esa convalidación para cada asignatura que pretenda no cursar, que indique en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse, y el programa de estudios y los contenidos de esas asignaturas para que la universidad compruebe que pueden darse por superados.

Un nombre lleno de sombras: Enrique Álvarez Conde

El nombre del catedrático imputado por el caso de Cifuentes y apartado de sus funciones como director del Instituto de Derecho Público de la URJC también asoma en el curso de Casado. El propio diputado del PP fue quien explicó que fue este profesor con quien se arregló para que pudiera superar las pocas asignaturas no convalidadas a base de trabajos sin asistir a clase. Según el relato que hizo el dirigente del PP el pasado abril, "no parecía excepcional que los 20 créditos no convalidados fueran con cuatro trabajos de investigación en la línea de los cursos de doctorado".

Pero acordar ese tipo de dispensas se requiere el visto bueno de los profesores implicados: una especie de diseño de cómo sustituir las clases y el resto de la rutina académica y los exámenes mediante trabajos (que en esta ocasión sumaron 92 folios para cuatro sobresalientes). " No sé quiénes eran los profesores, no los conocí ni hablé con ellos", ha contado el vicesecretario del PP.

Además, los trabajos no fueron remitidos a estos docentes sino que los dejaba " en los despachos que tiene en la Universidad Enrique Álvarez Conde", ha explicado Casado. El curso se celebraba en el campus de Vicálvaro, donde tienen la sede tanto los servicios de posgrado de la Rey Juan Calros como el, ahora bajo vigilancia, Instituto de Derecho Público.

Sin recoger título

A pesar de tener oficialmente aprobado todo el máster en el que se matriculó, Pablo Casado ha explicado que nunca retiró el título. Según su versión, al tratarse de un curso diseñado para acceder al doctorado y no poder continuar ese camino académico, simplemente, lo dejó pasar. Ahora, la titular del juzgado de Instrucción Nº 51 investiga parte de la carrera del diputado popular, que ya se vio bajo el foco a rebufo del caso del máster de su compañera de partido, Cristina Cifuentes, y en la que, además, lucen varios posgrados en centros internacionales que, en realidad, fueron cursillos de entre dos y diez días, la mayor parte de media jornada, que en total suman apenas 200 horas lectivas a lo largo de diez años.