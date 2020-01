VÍDEO | Acoso machista a una operadora de cámara que retransmitía un partido de fútbol: "Eres la bebé llorona"

La plataforma Footters, que retransmite los partidos de fútbol de las ligas 2ªB y 3ª División, ha denunciado un episodio de acoso que sufrió el pasado 26 de enero una operadora de cámara. La mujer estaba emitiendo para este canal de streaming un encuentro entre dos equipos murcianos, Muleño C.F y Lorca Deportiva, cuando recibió comentarios machistas por parte de varios hombres que presenciaban el partido: "Eres la bebé llorona", le dicen mientras colocan, entre risas, un móvil delante del objetivo de su cámara que está emitiendo un capítulo de la serie de dibujos animados 'Bebés llorones'.

Según se puede ver en el vídeo que ha difundido Footters, ella les responde avisándoles de que "esto no es un juego" y les pide que la dejen continuar haciendo su trabajo. Sin embargo, ellos persisten en la misma actitud. La operadora les reprende señalando que "es una cuestión de respeto" y uno de los individuos dice que no está "haciendo nada" al tiempo que la insulta: "La capulla esta...", se llega a escuchar. Poco después, otro grita "muchacha, no te enojes hija. Con lo guapa que eres".

La plataforma ha denunciado que, aunque el vídeo solo recoge parte de lo que sucedió, su compañera "sufrió comentarios machistas e incluso amenazas desde el pitido inicial" del encuentro. La operadora "no respondió" a los ataques "en una gran muestra de profesionalidad", explica Footters en una nota de prensa, pero "cuando llegó el descanso, se derrumbó y comenzó a llorar".

Es precisamente en ese momento cuando este grupo de asistentes al encuentro "dan un paso más allá en la humillación" y empiezan a insultarla llamándola "bebé llorona" y le colocan el móvil delante de la cámara con la que estaba retransmitiendo el partido con un capítulo de la serie infantil.

La plataforma señala que ya se ha puesto en contacto con la directiva del equipo de fútbol Muleño C.F, del que era aficionado el grupo de hombres, que "en todo momento se ha mostrado colaboradora". Además, sus responsables han solicitado la grabación para localizar a los responsables de los hechos.

Por otro lado, el canal de retransmisión ya ha mostrado su apoyo a la operadora de cámara en privado, pero ha querido también hacerlo en público, además de condenar "actitudes machistas y denigrantes en cualquier lugar", pero aún más en medio de un partido de fútbol en el que, según apuntan, había niños "que miraban estos comportamientos horrorizados".