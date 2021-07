La explosión de contagios entre jóvenes y no vacunados multiplica la incidencia en las grandes ciudades

Fuente: comunidades autónomas



* Información actualizada con los últimos datos disponibles a 6 de julio.

El aumento de la transmisión entre la población joven al inicio del verano ha disparado las tasas de incidencia en España. El cambio de tendencia ya afecta a 4 de cada 5 grandes ciudades (150 de las 176 con más de 40.000 habitantes) con subidas muy fuertes, donde los contagios se han multiplicado por tres, cuatro, cinco y hasta por nueve en apenas dos semanas. Este incremento veloz de la incidencia solo se está registrando en la población entre 10 y 40 años, los grupos de edad más jóvenes donde menos ha llegado la campaña de vacunación, que presentan, a su vez, datos de contagios desbocados.

Los casos más extremos se localizan en once grandes ciudades que registran tasas de incidencia por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. En la ciudad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès, la de mayor renta de Catalunya, los contagios se han multiplicado por 4 en dos semanas y superan los 900 casos de incidencia. Le siguen Barcelona (739), Zamora (708), León (683) y Santa Cruz de Tenerife (626). En algunas ciudades, el ascenso de los contagios ha sido fulgurante: Zamora, que hace dos semanas tenía una IA de 80 casos, hoy registra 739, los contagios se han multiplicado por 9. En Mislata (Valencia) han subido un 611%, en Mollet del Vallés (Barcelona), un 547% y en Segovia, un 450%.

Por territorios, Catalunya es ahora mismo el gran foco del coronavirus en España: 27 de las 50 ciudades con más incidencia están en su territorio. A este ranking se unen muchas ciudades costeras del Mediterráneo, Canarias y la provincias occidentales de Castilla y León. Son algunos de los resultados extraídos del análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de las consejerías de Sanidad de 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Puedes leer más detalles sobre la obtención de estos datos en la metodología.

A nivel global, los casos confirmados de COVID-19 ya solo continúan en descenso 📉 en 219 municipios donde vive el 7% de la población española. En cambio, están subiendo 📈 en 1.157 localidades donde vive el 74% de la población y están en fase de meseta (se mantienen más o menos igual que hace dos semanas) en 75, donde vive el 3%. El resto son municipios muy pequeños donde se registran muy pocos casos –menos de 5 cada dos semanas– o para los que no hay información disponible –que representan al 15% de la población española–.

El siguiente gráfico muestra el ranking de grandes municipios (de más de 40.000 habitantes) según el número de casos confirmados en los últimos 14 días en relación a su población y también cómo ha variado la incidencia en las últimas dos semanas respecto a las dos anteriores.







Datos heterogéneos y ausencia de municipios pequeños

El mapa que abre esta información muestra los datos de casos confirmados de COVID-19 totales, en 14 días y la tendencia de los contagios en cada municipio de las comunidades autónomas que han publicado sus datos de contagios en cada localidad: prácticamente todo el territorio a excepción de los municipios más pequeños de Castilla y León, Catalunya y Galicia, que no desglosan las cifras de los municipios con menos habitantes.

Los datos de cada municipio muestran la misma variable: el número de personas que han dado positivo en la prueba analítica de coronavirus y para las que se ha identificado su lugar de residencia. La mayoría de comunidades incluyen el dato de positivos por prueba PCR, test de antígeno y algunas también añaden los casos confirmados por test rápido de anticuerpos. Este medio, que lleva recopilando los datos por municipio desde finales de marzo, calcula la tendencia de casos en cada municipio comparando el número de casos confirmados en las últimas dos semanas con los contagios detectados en las dos semanas anteriores.

Hay que tener en cuenta que los datos de las comunidades no son siempre homogéneos entre sí por el tipo de pruebas que incluyen, las fechas en las que actualizan sus cifras o por cambios en la publicación de los datos en el mismo mes. La fecha de actualización de cada comunidad depende de cada una de ellas: la mayoría mantienen sus cifras actualizadas semanalmente pero algunas se retrasan a la hora de refrescar sus cifras.

En total, las cifras recopiladas suman tres millones de casos de coronavirus en los que se ha identificado el municipio de residencia de la persona contagiada. De las 17 autonomías analizadas, Madrid es la ciudad con más contagiados detectados en un solo municipio. Sin embargo, los municipios con mayor tasa de incidencia (casos por cada 100.000 habitantes) son localidades pequeñas en los que un brote puede afectar a una proporción mayor de la población.

Muchos municipios no aparecen al no existir datos disponibles y algunas comunidades no publican el total de casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Hay que tener en cuenta que el número de casos está muy relacionado con la capacidad de detectarlos por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, a más test o análisis realizados, más casos detectados. ¿Cuántos casos confirmados hay en cada municipio y cómo es la incidencia actual en tu localidad? Consúltalo en la siguiente tabla.







Varias comunidades se negaron en un principio a publicar datos por municipio para evitar la estigmatización social de los pequeños municipios con muchos contagiados. Es el caso del Gobierno autonómico de La Rioja, que en un principio no iba a publicar datos por localidades y ahora los publica para todos los municipios.

Baleares se negó en un primer momento a compartir sus datos aunque al final los ha publicado. Extremadura, bajo este mismo criterio, solo publicó en un principio 8 municipios más poblados de la región. Ahora publica las cifras hasta por entidades locales, aldeas y pedanías. Castilla y León solo está publicando sus cifras de los municipios con más de 1.000 habitantes y Castilla-La Mancha los que tienen más de 500 habitantes. No son los únicos casos, prácticamente la mitad de las regiones se negaron a publicar sus cifras argumentando que quería evitar la estigmatización de municipios concretos. Hoy, todas publican sus datos de casos de COVID-19 por municipio.

Galicia ha sido la última en publicar las cifras por municipio, que ha añadido a su portal de datos de COVID-19 casi 6 meses desde el inicio de la epidemia. La comunidad gallega no publica las cifras de los municipios que han registrado entre uno y nueve casos en los últimos 14 días. Ahora todas las autonomías publican las cifras desglosadas por localidad en sus portales de transparencia, web de datos abiertos o páginas oficiales con la situación de COVID-19.

Precisamente, estos datos son esenciales para combatir una epidemia: permiten detectar focos de contagios y actuar en consecuencia, proporcionar más información a administraciones locales y a gobiernos autonómicos de las comunidades vecinas y facilitan el análisis del impacto de la epidemia.

Ese análisis permite comprobar en qué zonas hay más tasa de incidencia en función de variables como renta media, porcentaje de población mayor de 65 años o densidad de población. Precisamente, desde todas las administraciones se publican cientos de estadísticas desglosadas por municipio: población por edad, país de nacimiento, nacionalidad, renta media, datos de paro registrado, nivel de estudios o tasas de mortalidad.

Países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos publican sus datos de casos confirmados a nivel de distrito, autoridad local y condado, un nivel administrativo similar a municipio en España.