Las mascarillas serán obligatorias en todos los centros de salud y hospitales a partir de hoy

Sanidad notificará en la mañana de este miércoles a las comunidades autónomas la orden que las obliga a imponer el uso de la mascarilla en todos los centros de salud y hospitales del país. Tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el ministerio había dado a las consejerías un plazo de dos días para presentar alegaciones, pero ya advirtió que si no había consenso, todas tendrían que asumir la medida.

La decisión de Sanidad viene respaldada por el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y obliga a todas las partes a asumirla desde el momento mismo de su comunicación, que se producirá este miércoles. La medida no necesita ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La ministra, Mónica García, que se había mostrado partidaria de coordinar el uso de la mascarilla en todas las comunidades autónomas, ante el abanico de decisiones de las consejerías de sanidad, ya expresó el lunes su intención de “homogeneizar los criterios y dar cobertura jurídica” a aquellas que ya aplican la medida. En este momento son seis, de diferente signo político: Catalunya, Valencia, Murcia, Aragón, Canarias y Asturias.

La decisión de Sanidad de imponer la medida si no había consenso ha generado malestar en varias consejerías. Desde Madrid, Andalucía, no hasta hoy no se aplicaba, o la propia Murcia, donde su uso obligatorio entró en vigor el lunes, han criticado que llegue “tarde”. Euskadi y Navarra se han expresado sus dudas sobre lo que consideran una invasión de competencias. La consejera vasca, Gotzone Sagardui, señaló este martes que su departamento tiene competencias propias, mientras fuentes de la consejería navarra han indicado que “analizarán jurídicamente las condiciones”.

Según los datos del sistema de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda, que se actualizan cada jueves, la tasa de gripe en Atención Primaria del 25 al 31 de diciembre fue de 438,3 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia supone un aumento del 76% respecto a la semana anterior, con 249 casos. Del 11 al 17 de diciembre fueron 165,7. Pero estos datos suponen solo la punta de la epidemia, porque no se toman en centros escogidos y no tienen en cuenta a las personas que pasan el proceso gripal en casa. En cuanto a la tasa total de infecciones respiratorias, se situaba en 953 casos por cada 100.000 habitantes, mientras las previsiones de los expertos son que continuará creciendo, al menos, un par de semanas más.







Sanidad ha defendido desde el viernes el uso obligatorio del cubrebocas en los espacios sanitarios para evitar la saturación en ambulatorios y hospitales. “Ponerse la mascarilla al entrar a un centro de salud y quitártela al salir es una cosa básica que creo que hemos aprendido durante la pandemia”, señaló García. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se pronunció este martes en la misma línea, al considerar que esta herramienta servirá para “devolver la normalidad” al sistema y “evitar las tensiones y los colapsos”.