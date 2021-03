Todo lo que necesitas saber sobre cada una de las cuatro vacunas contra la COVID que ha aprobado la UE

Con la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos de la vacuna de Johnson & Johnson, elaborada por su división farmacéutica Janssen, la UE ya tiene cuatro vacunas distintas validadas para inocular a su población: las de BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna y la citada de Janssen. Todas ellas, excepto la de Janssen –que lo hará en breve– están siendo ya aplicadas en los diferentes países. La vacuna de Janssen es la primera que se aprueba en Europa de una sola dosis y además no requiere de grandes infraestructuras para su almacenaje y distribución porque no necesita frío extremo como otras, lo que debería acelerar el proceso de inmunización.

La UE aprueba la vacuna de Janssen contra la COVID-19, la primera de una sola dosis

Además de estas ya aprobadas, la UE ya ha negociado contratos formalmente con otras compañías que ultiman sus vacunas o esperan su aprobación por parte de las autoridades, que se producirá, si no hay contratiempos, en las próximas semanas. Estas son las vacunas de Sanofi-GSK y Curevac. Por último, la Comisión Europea también ha realizado "conversaciones exploratorias" con Novavax y Valneva para la adquisición de sus soluciones cuando estén listas y sean aprobadas por las autoridades comunitarias.

Cabe recordar que algunas de las vacunas contra el coronavirus han supuesto un gran salto tecnológico en la elaboración y fabricación de vacunas debido a la aplicación del ARN mensajero, una tecnología que no se sabía si funcionaría o no. Aunque no todas se basan en esta técnica, las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado que la tecnología es válida y ofrece unos resultados que los expertos en vacunación califican de "espectaculares". Las vacunas basadas en el ARN –ácido ribonucleico– mensajero suponen un cambio de paradigma. Simplificando mucho, en vez de la tradicional técnica de inyectar al paciente una pequeña muestra del virus para que el sistema inmunitario lo reconozca y se prepare contra él, estas vacunas inyectan el ARN del virus –su información genética– en el músculo, de manera que nuestras propias células lo leen y a partir de ahí sintetizan la proteína que combatirá al virus.

Entre las ventajas de esta tecnología está que no se inyecta una versión atenuada del virus en el cuerpo humano y la rapidez con la que permitirá crear vacunas a partir de ahora. Con la técnica del ARN mensajero solo hace falta conocer el código genético de un virus para a partir de ahí producir la vacuna. El desarrollo de las vacunas convencionales lleva mucho más tiempo. De hecho, no parece casualidad que las dos primeras vacunas aprobadas se hayan realizado a partir de esta técnica.

El objetivo de la UE es que el 70% de la población esté vacunada para finales de verano. A continuación repasamos las principales características de las vacunas ya aprobadas, desde sus especificaciones técnicas hasta los efectos secundarios.

BioNTech-Pfizer

Tipo de vacuna. ARN Mensajero.

¿Para quién está indicada? Para mayores de 16 años.

¿Cómo se administra? Por vía intramuscular (inyección, preferentemente en el brazo) en dos dosis de 0,3 mililitros cada una. Se recomienda administrar la segunda dosis tres semanas después de la primera, aunque hay países que están espaciando más tiempo entre dosis para favorecer que haya más población con al menos algo de protección contra la COVID antes de completar la inmunización a los que reciben la primera. Las farmacéuticas advierten: no hay garantía de que la eficacia sea igual retrasando la segunda dosis.

Contraindicaciones y efectos secundarios. Los datos del Ministerio de Sanidad, actualizados a mitad de febrero con casi tres millones de dosis de la vacuna inoculadas, hablan de 204 notificaciones de efectos adversos por cada 100.000 dosis administradas, con especial incidencia entre las mujeres (83% de las afectadas). La fiebre y el dolor en la zona de vacunación son los más habituales, seguidos de trastornos del sistema nervioso (cefaleas y mareas) o del sistema músculo-esquelético. Respecto a las embarazadas, la experiencia con el uso de esta vacuna es limitada, pero los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos. Se desconoce si la vacuna se excreta con la leche materna. Sanidad recomienda su uso en embarazadas "solo si durante el embarazo los posibles beneficios superan los posibles riesgos para la madre y el feto".

¿Cuántas dosis se han comprado y cuánto cuestan? La UE tiene acordada la compra de al menos 300 millones de dosis de esta vacuna y ha propuesto a los estados adquirir otros 300 millones (a España le corresponde aproximadamente el 10% de cada compra europea). El coste de las dosis no es oficial, pero según algunas filtraciones oscila entre 12 y 17 euros por dosis.

¿Qué eficacia tiene? La compañía la cifra en un 95%. Aunque aún no hay conclusiones definitivas, por el momento parece que la vacuna también es eficaz contra las distintas variantes del virus, aunque la protección contra algunas cepas podría ser inferior (pero suficiente).

Conservación y aplicación. Esta vacuna es célebre porque a priori necesitaba ser conservada a -80 grados para mantener su eficacia, lo que plantea problemas logísticos para su distribución, conservación y aplicación. En un principio, la vacuna aguantaba un máximo de cinco días a entre 2 y 8 grados. Sin embargo, la FDA estadounidense (el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento) ha aprobado hace dos semanas que los viales sin diluir (salen de fábrica en forma de concentrado líquido que hay que diluir con suero salino antes de su inyección) se puedan mantener durante dos semanas a la temperatura estándar que ofrecen normalmente los congeladores farmacéuticos.

El lío con las jeringuillas. A mitad de enero hubo una cierta polémica cuando la compañía cambió su propio criterio –con el permiso de la UE– y pasó a considerar que cada vial contenía seis dosis en vez de cinco. Pero para extraer esas seis dosis hacía falta una jeringuilla especial, la llamada "de bajo volumen muerto"; es decir, que no retiene aire y no deja líquido sobrante. El problema fue que pese a que el Ministerio de Sanidad había exhortado a las comunidades autónomas a adquirir estas agujas, algunas no lo hicieron. Andalucía llegó a perder el 20% de las dosis de los primeros cargamentos que recibió.

Aquí la ficha técnica completa de la vacuna del Ministerio de Sanidad.

Moderna

Tipo de vacuna. ARN Mensajero.

¿Para quién está indicada? Se aplica a mayores de 18 años.

¿Cómo se administra? Por vía intramuscular, el lugar más adecuado es el músculo deltoides del brazo. Esta vacuna se administra en dos dosis de 0,5 ml cada una, separadas entre sí por 28 días, según la recomendación del fabricante.

Contraindicaciones y efectos secundarios. Sanidad contabiliza 430 notificaciones de "acontecimientos adversos" tras la administración de esta vacuna a 108.143 personas (21.459 recibieron las dos dosis). Esto es, son 332 notificaciones por cada 100.000 dosis inoculadas. De nuevo, la mayoría de las reacciones son de mujeres (84%), aunque también ellas son las principales receptoras de esta vacuna (un 73%). Los trastornos más habituales son fiebre o dolor en la zona de vacunación, seguidos de trastornos del sistema nervioso (cefaleas y mareos) y el músculo-esquelético. Como sucede con la de Pfizer, no hay información suficiente respecto a su uso en embarazadas (aunque la poca disponible sugiere que no estaría contraindicada), por lo que Sanidad recomienda su uso solo si los posibles beneficios superan los posibles riesgos.

¿Cuántas dosis se han comprado y cuánto cuestan? La UE tiene comprometidas 160 millones de dosis y aprobada la compra de otro lote de 300 millones de dosis más (el 10% son para España). El coste no oficial de la vacuna es de entre 18 y 31 euros por dosis, según las distintas filtraciones.

¿Qué eficacia tiene? El laboratorio que la ha desarrollado la cifra en un 94,1% y asegura que es eficaz al menos contra las variantes británica y sudafricana.

Conservación y aplicación. Esta vacuna es más manejable que la de Pfizer. Se mantiene a -20 grados, temperatura que alcanzan los congeladores convencionales. Además, aguanta hasta un mes en un frigorífico normal y un máximo de 12 horas a temperatura ambiente.

Aquí la ficha técnica completa de la vacuna del Ministerio de Sanidad.

AstraZeneca

Tipo de vacuna. Vacuna recombinante (la técnica tradicional) creada a partir de un adenovirus de chimpancé.

¿Para quién está indicada? Es la más polémica de las vacunas. Oficialmente es para mayores de 18 años, aunque su uso está cuestionado actualmente en todas las edades. En España no se administra a mayores de 65 y se recomienda no hacerlo, en este momento en España, a mayores de 55, porque no hay suficientes pruebas realizadas por la farmacéutica en personas de estas edades. Pero Europa debate estos límites, y de hecho casi todos los países los han eliminado. Por otra parte, Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia han suspendido temporalmente su uso al detectar casos de trombos tras su aplicación, aunque la evidencia no es definitiva. Tan es así que la UE ha descartado que exista relación entre la vacuna y los trombos.

¿Cómo se administra? Mediante inyección intramuscular, preferiblemente en el músculo deltoides del brazo. La vacuna completa se compone de dos dosis de 0,5 ml cada una, separadas en el tiempo por entre 4 y 12 semanas.

Contraindicaciones y efectos secundarios. Es la vacuna que más problemas está causando en este momento. Fue, por ejemplo, la responsable de múltiples bajas entre el profesorado tras empezar a aplicarse en algunas comunidades autónomas. Pese a ello, es la que oficialmente menos notificaciones ha provocado: 69 por cada 100.000 dosis aplicadas. En total ya se han utilizado 120.830 dosis, la mayoría a mujeres (67%). Los trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de vacunación han sido los más frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema musculo-esquelético (artralgia y mialgia). La vigilancia sobre esta vacuna continúa en lo que atañe a dolencias más graves, como los citados trombos, aunque, como ya hemos apuntado, la Agencia Europea del Medicamento los desliga de la administración del suero.

¿Cuántas dosis se han comprado y cuánto cuestan? La UE tiene comprometida la adquisición de 400 millones de dosis (el 10% para España), aunque la farmacéutica está teniendo problemas de producción que llevaron al Gobierno italiano a bloquear la exportación de un cargamento dirigido a Australia por el retraso en la entrega de dosis comprometidas en Europa. El precio por dosis es el más bajo hasta ahora: entre 2 y 3 euros, según las distintas fuentes.

¿Qué eficacia tiene? Un 76%, según el fabricante, aunque algunos estudios posteriores refieren que la vacuna tendría una mayor eficacia de la prevista. En este punto es conveniente aclarar que tanto esta vacuna como la de Janssen sí se probaron durante la fase experimental con las variantes sudafricana y brasileña, lo que podría explicar su menor porcentaje de eficacia. Los primeros estudios sugieren que la vacuna es menos eficaz contra la variante sudafricana (de hecho el país africano dejó de aplicarla), pero sí contra la brasileña.

Conservación y aplicación. La vacuna se conserva a entre 2 y 8 grados positivos, lo cual facilita su almacenaje, transporte y distribución, especialmente en las zonas rurales.

Aquí la ficha técnica completa del Ministerio de Sanidad.

Janssen

Tipo de vacuna. Vacuna recombinante (la técnica tradicional) creada a partir de un adenovirus humano.

¿Para quién está indicada? Se recomienda para mayores de 18 años.

¿Cómo se administra? Por vía intramuscular, mediante inyección en el deltoides del brazo. La inmunización consta de una sola dosis de 0,5 ml.

Contraindicaciones y efectos secundarios. Sin incidencia real detectada en España o Europa porque se acaba de aprobar, los efectos secundarios detectados durante los ensayos son similares a los de las anteriores vacunas: cansancio, dolor de cabeza, muscular, fiebre y náuseas, además de dolor en la zona del pinchazo.

¿Cuántas dosis se han comprado y cuánto cuestan? La UE tiene un contrato de reserva de 400 millones de dosis (el 10% para España). La propia compañía anunció que tendrá un precio máximo de 10 dólares (8,4 euros) por dosis.

¿Qué eficacia tiene? Un 66,3%, según los ensayos.

Conservación y aplicación. La vacuna se puede mantener hasta tres meses a entre 2 y 8 grados. Esta circunstancia, y que conste de una sola dosis, va a provocar que se acelere el ritmo de vacunación en los países y convierten a esta vacuna, junto a la de AstraZeneca, en la mejor candidata para el mundo rural y las zonas más apartadas.