“Nos negamos a revivir los horrores de la DANA”: una decena de concentraciones pedirán tomar en serio la crisis climática

El domingo día 17 tendrán lugar alrededor de una decena de concentraciones en todo el país convocadas por Alianza por el Clima para demandar “justicia climática urgente” con motivo del nivel de la catástrofe originado por la DANA en nuestro país.

Los organizadores explican que, en un primer momento, estaba planeado realizar una manifestación para reclamar atención aprovechando la celebración de la COP29, la Cumbre del Clima de Bakú (Azerbaiyán), pero, debido a lo ocurrido en Valencia o Málaga, han decidido que la concentración, que tendrá el tono de una vigilia, se haga principalmente en solidaridad con las personas afectadas por la tragedia, por lo que los asistentes irán vestidos de negro y con velas. Los diferentes actos, explican, se realizarán desde la “mayor solemnidad y respeto” con las víctimas.

“Buscamos solidaridad, pero también que se haga justicia. Que no vuelva a suceder”, explica Xuan Cadenas, portavoz del grupo. “A lo largo de todo el mundo se están perdiendo miles de vidas, miles de historias, miles de familias, debido a que los políticos están incumpliendo sus compromisos. Hay personas que están siendo víctimas de esta inacción y de este fracaso político climático a nivel mundial”, señala, en referencia a las cumbres del clima.

Precisamente desde la COP29, el secretario general Naciones Unidas, António Guterres, afirmó durante su discurso inaugural y en referencia a la retahíla de catástrofes climáticas que se han ido sucediendo este año en todo el mundo, que 2024 está siendo “una clase magistral de destrucción humana”: “Familias que corren para salvar la vida antes de que llegue el próximo huracán, trabajadores y peregrinos que se desploman bajo un calor insufrible, inundaciones que arrasan comunidades y derriban infraestructuras, niños que se acuestan con hambre mientras las sequías arrasan las cosechas... Todas estas catástrofes, y otras más, se están viendo sobrealimentadas por el cambio climático provocado por el hombre”.

Esto no va de ecologistas, sino que se trata de luchar por los derechos de todos y todas. Xuan Cadenas — Portavoz de Alianza por el Clima

“Se puede decir que las DANAS y las gotas frías han ocurrido toda la vida, pero la frecuencia y la intensidad es cada vez mayor debido a que el agua del mediterráneo nunca había estado tan caliente. La emergencia climática, ya lo hemos visto, no solo afecta a esos países que no tienen recursos para enfrentarla, no: es que en España, que supuestamente es un estado desarrollado y de bienestar, estamos viendo cómo están muriendo personas por las inundaciones. Nos negamos a revivir los horrores de la DANA”, denuncian desde la alianza, e insisten en que no hace falta ser puramente ecologista para acudir a esta vigilia: “Animamos a sumarse a cualquier tipo de persona. Esto no va de ecologistas, sino que se trata de luchar por los derechos de todos y todas. La crisis climática nos afecta a todos y todas. Es una cuestión transversal. Ojalá venga mucha gente y las concentraciones sean multitudinarias”.

Se espera que asistan desde organizaciones como Greenpeace, WWF, Juventud por el Clima, SEO/BirdLife, hasta Cáritas, Oxfam Intermon, Save The Children, además de Comisiones Obreras o UGT. Las ciudades confirmadas son Málaga (Calle Marqués de Larios, a las 16:30), Madrid (Puente del Rey, a las 17:30), Barcelona, Zaragoza (Plaza de España, a las 18:30), Arnedo (en la Puerta Munillo a las 12:00), Segovia (en la Plaza de Azoguejo, a las 18:00), Gijón (Plaza del Náutico, 12:00), Vigo (Av. Samil, 30, a las 17:30), Bilbao (Plaza Indautxu, 12:30), Pamplona (Paseo de Pablo Sarasate, frente al Parlamento de Navarra, a las 18:00), y Palma (Parque de las Estaciones, a las 18:00).