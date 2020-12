"No recuerdo conversaciones con gente que acabo de tener o confundo letras al escribir". Uge Díez Moreno se contagió de coronavirus al comienzo de la primera ola. Probablemente en el hospital en el que trabaja de enfermera, el 12 de Octubre de Madrid, que a mediados de marzo aplicaba lo más parecido a una 'medicina de catástrofe'. Nueve meses después, su vida es otra. A pesar de que su PCR diera negativo en abril, sigue teniendo síntomas, algunos de los cuales afectan a su capacidad de recordar o concentrarse. "Se me olvidan palabras comunes como gafas, llaves, televisión... Es como que no las encuentro en mi cerebro", explica.

Cansancio, malestar o dolores de cabeza: una media de 36 síntomas fluctuantes atenazan durante más de seis meses a los enfermos de COVID persistente

Saber más