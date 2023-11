La ola de calor en Brasil deja una sensación térmica que bate todos los récords: 58,5 grados en Río de Janeiro

🥵 #Calor: Dados do #INMET mostram que o Brasil teve, até o momento, oito ondas de calor em 2023❗



📑 A tabela mostra o período de vigência e as máximas temperaturas registradas nas estações meteorológicas do #INMET em cada onda de calor pelo País.



+👇 pic.twitter.com/l99CTNSXd4