El Papa nombra cardenal al nuevo arzobispo de Madrid y lo coloca entre los candidatos a un posible cónclave

José Cobo estaba en Aoslos, un pequeño pueblo en la sierra de Madrid, a punto de celebrar su primera misa como arzobispo titular de Madrid (arrancó su pontificado ayer mismo en La Almudena), cuando a las doce y cinco del mediodía, se enteró de su nombramiento como cardenal. “No tenía ni idea”, aseguran al otro lado del teléfono, mientras Cobo recupera el resuello. El 30 de septiembre formará parte del colegio cardenalicio, con apenas 57 años, los mismos que Juan Pablo II cuando fue elegido Papa. Junto a él, otros 18 cardenales electores (menores de 80 años, que podrán votar en un cónclave), y otros tres mayores de 80.

“Todavía estoy asimilando lo ocurrido ayer, tengo que hacer un proceso para asumir esta realidad. Me siento muy agradecido y con gran responsaiblidad por este nombramiento”, apuntaba Cobo, muy abrumado. “No me esperaba el nombramiento para nada, de hecho había bromeado muchas veces con la idea de que el Papa, con su estilo particular, no va a asumir que el arzobispo de Madrid fuera necesariamente cardenal. A partir de ahora, tendré que ser más prudente con las bromas”, destacó nada más conocer la noticia.

Junto a él, 18 nuevos electores, y otros tres eméritos, entre los que destacan varios nombres que muestran, a las claras, que Francisco ya ha mostrado sus preferencias, en cuanto a talante y futuro, y quiere hacerlo realidad antes del comienzo del Sínodo. Cobo, en Madrid, es una apuesta clara de futuro para la Iglesia española, ahora que Osoro está jubilado y Omella en tiempo de descuento (aunque el Papa lo mantendrá en el G9, ya ha dejado claro que no repetirá como presidente del Episcopado), y algunos, ahora mismo, se están llevando las manos a la cabeza. Ya dijimos en su día, que Francisco podría 'influir' con un nombramiento cardenalicio, pero la rapidez con la que se ha producido el nombramiento de Cobo, un día después de su entrada oficial como arzobispo titular, sorprende, y mucho.

Además de Cobo, otros nombres relevantes. El más importante, y esperado, el de Víctor Manuel Fernández, 'Tucho', flamante nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; monseñor Gugerotti, prefecto del dicasterio para las Iglesias Orientales; el español Ángel Fernández Artime, rector de los salesianos; Pizzaballa, patriarca de Jerusalén; el argentino Rossi, actual arzobispo de Córdoba, también jesuita; o Rueda Aparicio, actual arzobispo de Bogotá.

