El presidente de SOS Raíces pide ayuda al papa para buscar su madre biológica

El abogado valenciano Enrique Vila, presidente de SOS Raíces Adoptados, ha entregado su libro "Lettere di un bastardo al papa" al papa Francisco, quien se ha comprometido a leerlo, y le ha pedido ayuda para buscar a su madre biológica.

El encuentro se produjo ayer en el Vaticano, donde Enrique Vila intercambió unas palabras con el pontífice, quien recordaba que ese libro ya se lo había enviado anteriormente y le dijo que iba a leerlo, según ha informado a EFE el abogado.

"Santo padre, el libro es para usted, lo he escrito yo para que me ayude a buscar a mi madre biológica; léalo, por favor", le dijo Vila a Francisco, quien le contestó: "Ya me lo mandó", y agregó: "Me lo voy a leer".

Vila, que cuando tenía 23 años supo que había sido adoptado y emprendió un camino para buscar a su madre biológica, ha explicado a EFE que el libro se ha publicado en italiano, aunque en breve también estará en castellano.

Tras publicar el vídeo del encuentro en las redes sociales, Vila destaca que el papa recibió su libro hace unas semanas.

"Pero hoy me alegró que lo recordaba perfectamente, me prometió leerlo y ayudarme. Para mí fue un gesto sincero, y le gustó que se lo dedicase", añade.

"Él es el jefe de la Iglesia y el nombre de mi madre biológica lo tiene la Iglesia. No todos los miembros se niegan a abrir los archivos. ¿Por qué unos sí y otros no?", se pregunta el abogado valenciano.

Y asegura: "Solo pido su intermediación y comprensión para que esos archivos se abran. Puedo ser ingenuo pero le vi y creo que es posible, si lee mis cartas lo hará".