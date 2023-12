El presidente de la COP dice ahora que “cree en la ciencia” tras negar que haya evidencias para dejar el petróleo y el gas

El presidente de la Cumbre del Clima de Emiratos Árabes, Sultan Al Jaber, ha dicho este lunes que “respetamos mucho la ciencia”. El también jefe de la petrolera emiratí Adnoc ha respondido así a la polémica que levantaron sus propias palabras diciendo que “no hay evidencias científicas que justifiquen que abandonar los combustibles fósiles es lo que conseguirá el objetivo de [limitar el calentamiento global a] 1,5ºC”.

La respuesta de Al Jaber ha sido provocada por un vídeo adelantado por The Guardian en el que el presidente de la COP hablaba con la ex enviada especial de Naciones Unidas para el clima y con Mary Robinson, presidenta de la organización The Elders Group, fundada por Nelson Mandela en 2007. Al Jaber respondía a la demanda de dejar de usar petróleo y gas que rechazaba “cualquier conversación que sea alarmista”. Y apostillaba su posición respecto a la evidencia científica. El encuentro fue el pasado 21 de noviembre, quedaban nueve días para iniciar la COP.

Tras el revuelo, ahora Sultan Al Jaber ha afirmado que “todo sobre lo que está trabajando esta presidencia está enfocado y centrado en la ciencia”. Para hacer estas declaraciones, el emiratí ha estado acompañado por el presidente del grupo de científicos climáticos de la ONU (IPCC), Jim Skea, informa Efe.

Las posiciones de Al Jaber reveladas en el vídeo han provocado multitud de reacciones contrarias. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha contestado desde la misma COP que “muy sinceramente, es imposible, imposible no superar 1,5ºC sin una fuerte disminución del consumo de combustibles fósiles como afirma el IPCC. No queremos volver a las cuevas. Queremos un futuro brillante”.