El líder de la COP28 asegura que “no hay evidencias científicas” que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles

Es el presidente de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Dubái y también el director de la petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Al Jaber, además, considera que “no hay evidencias científicas” que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles, según informa el diario británico ‘The Guardian’.

Al Jaber, que ya desató la polémica al compaginar su cargo en la petrolera con el liderazgo de la COP28, también ha afirmado que reducir el consumo de combustibles fósiles como el petróleo no es sostenible “llevaría al mundo de vuelta a las cavernas”. Según el mandatario, no existen pruebas de que esta reducción sea el mejor método para impedir que el calentamiento global supere la barrera de los 1,5 grados centígrados que recomiendan evitar los científicos.

Al Jaber realizó estas declaraciones durante una conferencia con una ex enviada especial de Naciones Unidas para el clima y con Mary Robinson, presidenta de la organización The Elders Group, fundada por Nelson Mandela en 2007. El diario ‘The Guardian’ afirma que en esa conversación, Robinson planteó que una de las razones por las que estamos en medio de una crisis climática es “porque no nos hemos comprometido a dejar atrás los combustibles fósiles”.

“Esa es una decisión que la COP28 puede tomar y, dado que eres presidente de Adnoc”, añadió Robinson en referencia a la petrolera saudí, “podrías tomarla con aún mayor credibilidad”. Las palabras de la que fuera primera mujer presidenta de Irlanda, sin embargo, no sentaron bien al líder de la Cumbre del Clima.

Al Jaber le respondió que había aceptado participar en el evento “para tener una charla madura y tranquila” y que rechazaba “cualquier conversación que sea alarmista”. El líder de la COP28 afirmó entonces que “no hay evidencias científicas que demuestren que reducir el consumo de petróleo sea lo que nos permita quedar por debajo del umbral de los 1,5 grados centígrados”.

Las palabras del líder saudí chocan con la defensa que ha realizado en la COP28 el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. “La ciencia es clara: el límite de 1,5 grados solo es posible si dejamos de quemar combustibles fósiles. No reducirlos, sino eliminarlos totalmente y con un plan claro”.