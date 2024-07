Póntelo, pónselo (el sombrero)

Nos hemos metido en la primera ola de altas temperaturas del verano. El mapa de España está teñido de granate, el color que nos avisa de que la cosa se pone peliaguda, y en las redacciones nos volvemos a preguntar cómo contar el calor.

El Ministerio de Sanidad dice que lo que más funciona para despertar a la gente son mensajes cortos y repetidos –“protégete”, “bebe agua”, “no hagas deporte en horas centrales del día”– pero las condiciones climáticas cada vez más duras en España ya nos sitúan en otro escenario: el de crisis de salud pública. Palabras mayores.

Coincidiendo con esta primera ola de calor –que, por cierto, los especialistas avisan siempre de que es la más peligrosa porque venimos de no estar acostumbrados a las altas temperaturas– he hablado con el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio. La entrevista es larga, pero merece la pena para entender a qué nos enfrentamos y cuáles son las herramientas que tenemos. Las que dependen de nosotros y las que no.

Saqué estas cuatro cosas en claro:

🔥No es allí, es aquí y es peligroso. “Estamos hablando de una cosa que no es de los osos polares y todo eso, es que afecta a tu propia salud. El calor está matando unas 3.000 personas al año y va a ir a peor”.

🔥Llegados a este punto, hay que gestionar el riesgo. “La exposición al calor extremo va a aumentar, pero también puede aumentar la adaptación. Entonces, no necesariamente va a tener que morir más gente porque haga más calor. De hecho, en España hemos visto lo contrario: hace más calor que hace 20 años y muere menos gente porque las casas están mejor adaptadas, porque tenemos aire acondicionado y porque la gente va asimilando la cultura del calor”.

🔥Pienses lo que pienses, protégete. “Habrá personas que no crean en el cambio climático o que no estén convencidas del todo pero no queremos que se tome como algo ideológico. Lo importante, creas o no en el cambio climático, es que te cuides. No queremos que te mueras por el calor, pienses lo que pienses”.

Te dejo la conversación completa en este link.

Mientras estabas a otras cosas...

Montar en bici mola: no contamina y es bueno para la salud. Un estudio con más de 80.000 personas en Escocia asocia pedalear al trabajo con una reducción a la mitad del riesgo de mortalidad.

Sanidad ha comenzado a financiar una inyección que sustituye a la quimioterapia para tratar algunos tipos de cáncer.

¿Qué pasa cuando te dan el alta en el hospital y no tienes dónde ir o quién te cuide? El Defensor del Pueblo quiere investigarlo.

Así es tu cerebro bajo el efecto de las drogas

Tras superar años de estigma y prohibición, los hongos alucinógenos empiezan a abrirse paso en el mundo de la medicina a través de diversos ensayos clínicos para tratar enfermedades mentales, con efectos prometedores. Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, liderado por el especialista Joshua Siegel, ha realizado un estudio aleatorio con siete voluntarios sanos entre 18 y 45 años.

Los resultados se han publicado en la revista Nature y te los cuenta en detalle mi compañero Antonio Martínez Ron en este artículo.

👋Hasta aquí por hoy. Cuídate mucho y pasa una estupenda semana. Nos leemos en el mismo sitio y a la misma hora el próximo sábado.

¡Salud!