Sanidad busca aprobar un plan "homogéneo" para la Semana Santa ante la oposición de Madrid a cerrar su territorio

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha acordado con las Comunidades Autónomas delegar en la Comisión de Salud Pública –formada por técnicos de las Comunidades y del Ministerio– la elaboración de un plan para Semana Santa al estilo del que se hizo para Navidades. La ministra espera que "la próxima semana" lo ratifiquen en el Consejo Interterritorial y ha expresado que su "deseo" es que sean capaces de dar "una respuesta de país, homogénea, con actuaciones comunes en todo el territorio español". Darias no ha concretado si se permitirá la movilidad entre regiones o no porque lo ha supeditado a lo que se decida en la Comisión, pero sí ha sido tajante en que "nuestro objetivo es salvar vidas, no salvar semanas". Ha comentado que hay "bastante consenso, más del que podamos imaginar".

Darias ha evitado hacer públicas las posiciones del Consejo de este miércoles. "Prudencia es la palabra que más se ha repetido" en la reunión, se ha limitado. Pero la mayoría de representantes de las Comunidades Autónomas han expresado ya su inclinación a que sigan los cierres perimetrales, algunas están coordinándose para impedirlo (Catalunya, Baleares, Comunitat Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha). Madrid, que epidemiológicamente es actualmente la que peor está, sí se ha desmarcado públicamente. La incidencia acumulada en España sigue a la baja pero en rango alto, hoy era de 159 casos por cada 100.000 habitantes.

Darias también se ha mostrado abierta a un pasaporte sanitario para las personas que ya se hayan vacunado, algo que negocia la Unión Europea y que favorecería los viajes y los movimientos económicos de las personas ya vacunados. Ha asegurado que no se planteará como "discriminatorio" sino como "un incentivo para la movilidad segura". Pero "en el tiempo que tarde en ponerse en marcha", tratarán de que sea "en las mejores condiciones" para hacer ese uso.

A la ministra le han preguntado por la vacunación de las infantas Elena y Cristina de Borbón, en un viaje para ver a su padre Juan Carlos. Ambas tienen menos de 60 años y no les tocaría en los grupos prioritarios ordenados hasta ahora en España. "En este país necesitamos ejemplaridad, y me quedo con la ejemplaridad de sus majestades. La inmensa mayoría de españoles nos vacunaremos cuando nos toque", ha comentado, en referencia a que la Casa Real ha emitido un comunicado asegurando que el rey Felipe VI no se ha vacunado.

Sobre la variante británica, más contagiosa que las hasta ahora endémicas, por primera vez desde Sanidad la han calificado de "dominante" en el territorio español, "ha ido colonizando" y ya es más de la mitad de los casos. Aunque con variabilidades entre territorios, "en algunas comunidades supone el 60% y en otras no supera el 10%". Sobre si el ministerio se abre o no a permitir la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, como sí ha hecho ya Francia después de la publicación de diversos estudios, Darias ha defendido que está en permanente discusión en la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública, y que están esperando a datos consolidados que los técnicos consideren.