Sanidad registra 10.222 nuevos casos de coronavirus y 369 muertes en un día

El ministerio de Sanidad ha comunicado este miércoles 10.222nuevos casos de coronavirus, de los que 5.400 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Esta cifra supone un descenso en el número de contagios, tras los 12.228 registrados en la jornada de ayer. La tasa de incidencia continúa bajando y marca en este balance los 340,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En total, desde el inicio de la crisis sanitaria se han contagiado en España 1.605.066 personas.

En el apartado de muertes, tras el máximo diario registrado el martes, este miércoles se ha registrado un descenso en la cifra diaria, con 369 personas fallecidas registradas por las autoridades sanitarias. Desde que comenzó la pandemia, han muerto con COVID-19 44.037 personas, 1.204 de ellas en la última semana.

Por comunidades autónomas, la que más nuevos casos incorpora al balance total es Catalunya, con 1.613 nuevos contagios de coronavirus. La siguen la Comunitat Valenciana, con 1.427; Madrid, con 1.315; y Andalucía, que en esta jornada suma 1.132. Sin embargo, las que registran una peor incidencia son Castilla y León (597), Asturias (567), Euskadi (547) y La Rioja (511).

Lo que más preocupa ahora en algunas comunidades es la presión hospitalaria. Actualmente, hay ingresadas por COVID-19 en España 15.986 personas, lo que supone un 12,84% de camas ocupadas. En el caso de las UCI, la ocupación roza el 29% y supera el 40% en Aragón, Asturias, Castilla y León y La Rioja, que llega al 55%. En total, desde el inicio de la pandemia, han requerido atención en alguna unidad de cuidados intensivos 15.734 personas, 296 en la última semana, y de las que 2.838 continúan ingresadas.

En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha abordado la estrategia que plantea el Gobierno de cara a las navidades. Esta incluye limitar las reuniones familiares a seis personas, también en Nochebuena y Navidad y en Nochevieja y Año Nuevo, y fijar el toque de que esas dos noches a la una de la madrugada. No obstante, Sanidad ha pospuesto una semana el plan definitivo, en el que las comunidades tendrán la última palabra.

A la propuesta que hay ahora sobre la mesa ya se ha opuesto la Comunidad de Madrid, que pide que las reuniones de los días 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero puedan ser de hasta 10 personas y que el toque el inicio del toque de queda se retrase a las 1.30 horas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado que no habrá nuevos cierres perimetrales de la región más allá del 14 de diciembre.

En una dirección opuesta a la madrileña, el Gobierno cántabro ha expresado este miércoles su preocupación porque "la cena de Navidad no se convierta en unos Reyes en la UCI". La directora general de Salud Pública, Paloma Navas, que no ha querido pronunciarse sobre el borrador del Gobierno, ha recomendado explícitamente "que no haya ninguna cena de Navidad" y ha pedido que los encuentros se realicen "solo entre convivientes".

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo se inclina porque los niños no cuenten a la hora de restringir las reuniones en Navidad. Así, su comité clínico asesor estudia la posibilidad de que la metodología sea diferente para menores y adultos. "No nos gustaría improvisar en un tema tan importante", ha indicado Feijóo.