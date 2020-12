Qué podrás hacer y qué no en la Navidad de la era COVID

Se acercan las fiestas y Gobierno y comunidades han acordado ya un marco común con las principales medidas para la Navidad del coronavirus. El Consejo Interterritorial de Salud ha dado luz verde a la propuesta final del Ministerio de Sanidad que sirve de paraguas de restricciones para garantizar "la seguridad y el control de la pandemia" durante las celebraciones. La indicación general es restringir al máximo los desplazamientos y las interacciones sociales. "Debemos planificar unas Navidades diferentes sin quitarles el alma y el espíritu que las hace una de las fiestas más apreciadas por la ciudadanía", reza el texto. Con todo, se trata de un pacto de mínimos, y ahora las comunidades pueden ser más restrictivas en algunos ámbitos. Recopilamos en esta guía todo lo que sabemos hasta ahora:

¿Con cuántas personas podré reunirme en Nochebuena o Nochevieja?

La recomendación es que en las reuniones participen solo las personas que conviven y que se restrinjan al máximo las interacciones sociales, pero si no, serán de un máximo de diez personas en los días señalados: las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021. El Gobierno amplía así su recomendación inicial, que era de seis. Pero, ojo, seáis los que seáis en casa, es muy importante tener especial precaución y cuidado con las personas vulnerables a la enfermedad, como mayores o aquellas que tengan otras afecciones cardiacas, respiratorias etc.

¿Y el resto de días?

Más allá de estos días concretos, se mantendrá el límite para las reuniones vigente en cada comunidad autónoma, que a día de hoy es de seis personas.

¿Cuentan los niños y niñas?

Algunas comunidades autónomas habían deslizado en los últimos días la posibilidad de que en los encuentros sociales de estas fechas, los niños y niñas no sean tenidos en cuenta para el límite de miembros. Sin embargo, sí contarán en el cómputo total.

¿Hasta qué hora podré estar cenando?

El confinamiento nocturno que rige actualmente en todo el territorio –entre las 22.00 y las 00.00 con variaciones en función de cada comunidad– se mantendrá durante las semanas de fiestas navideñas. Es decir, la hora a la que debes estar en casa dependerá, como ahora, de la normativa aplicada en el lugar en el que estés. Sin embargo, en las dos noches festivas por excelencia se retrasará el inicio del toque de queda: en la Nochebuena del 24 y la Nochevieja del 31 de diciembre, la hora de estar en casa será la 1.30 de la mañana, como tarde. Lo justo para tomar las uvas, recoger y volver al domicilio, y "en ningún caso" para desplazarse a otros encuentros sociales, reitera el documento aprobado. No obstante, es una horquilla máxima, y las comunidades podrán determinar un toque de queda más temprano.

¿Podré ir a ver a mi familia a otra comunidad autónoma?

Sí. Actualmente, la mayor parte de comunidades (y muchas provincias) tienen cierres perimetrales, es decir, impiden la entrada y salida de la población en base al estado de alarma aprobado el 25 de octubre. La idea es que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, los desplazamientos, muy comunes en estas fechas para visitar a familiares o amigos, estén limitados, pero con la excepción de aquellos "que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado". No obstante, tendrás que fijarte en la normativa concreta de tu comunidad porque en función de la situación epidemiológica de cada territorio, los ejecutivos autonómicos pueden aplicar esta excepción solo en días señalados. Es decir, que pueden permitirte entrar o salir únicamente en determinadas fechas y no en otras. La medida no se aplicará en Canarias y Baleares.

¿Y si con quien quiero pasar las fiestas es con amigos?

La salvedad acordada para los desplazamientos se reduce al lugar de residencia habitual de "familiares", pero también de "allegados" de la persona que viaja, por lo que si tu idea es cenar en Nochebuena o Nochevieja con amigos o amigas, es posible. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se contemplan las personas que aunque no tengan un vínculo familiar, sí tengan "un vínculo afectivo especial". Sin embargo, siempre respetando el límite de diez y el toque de queda nocturno.

Soy estudiante universitario y quiero volver a casa, ¿puedo?

Gobierno y comunidades admiten en el texto pactado que, dentro de los desplazamientos que suelen darse en estas fechas, un grupo "muy numeroso" lo constituyen los estudiantes que regresan durante las vacaciones universitarias al domicilio familiar. La regla será la misma que para el resto de viajes, pero la recomendación es que se limiten en los diez días anteriores las interacciones sociales y se extremen las medidas de prevención. Algo que puede aplicarse también a cualquier tipo de persona, sea estudiante o no, que se desplaza para estar unos días en otra vivienda. También en el destino se les apremia a limitar los contactos, respetar "su burbuja de convivencia" e intentar reunirse al aire libre.

¿Habrá cabalgata? ¿Y San Silvestre?

¿Y qué pasará con las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos? Las comunidades autónomas no permitirán la celebración de eventos presenciales "con una elevada afluencia de público" desde el 23 de diciembre al 6 de enero, salvo que sigan las reglas establecidas en el documento técnico de recomendaciones para actividades multitudinarias del Ministerio y siempre que haya una evaluación previa del riesgo por parte de las autoridades sanitarias, establece el acuerdo. La recomendación es que lo que se haga, permita seguir a rajatabla las medidas de prevención y seguridad. Por ejemplo, cabalgatas "estáticas" que posibiliten controles de acceso, "campanadas virtuales" y, en general, primar las retransmisiones telemáticas de los eventos navideños.

En cuanto a los encuentros deportivos, la recomendación final es que los masivos no se celebren y se fomenten "modalidades de participación virtual". Sería el caso de la tradicional carrera de San Silvestre que realizan muchas ciudades. En todo caso, es una sugerencia, por lo que cada comunidad o ayuntamiento podrá decidir qué hace finalmente.

¿Y qué pasa con las misas?

Una parte de la población acude también en estas fiestas a misas y otras ceremonias religiosas. Cuando sean en espacios cerrados, deberán seguir las normas de aforo de cada comunidad autónoma y mantener la distancia de seguridad. Se recomienda, además, no cantar, utilizar "música pregrabada" y evitar "muestras físicas de devoción", como se hace en ocasiones al besar o tocar imágenes o esculturas religiosas. Hay, además, una sugerencia específica para uno de los actos religiosos más populares de estas fechas: la llamada 'misa de gallo', que se celebra a las 0.00 del 25 de diciembre, día de Navidad. En caso de realizarse, no podrá interferir con el toque de queda nocturno, y como alternativa, se podrá ofrecer una retransmisión telemática.

¿Podré ir a tomar algo a un bar o comer en un restaurante?

Eso dependerá de las normas vigentes en ese momento cada comunidad autónoma. Algunas mantienen a día de hoy la hostelería cerrada, aunque la mayoría comienzan a abrir sus bares y restaurantes progresivamente. En todo caso, lo establecimientos deberán seguir, como siempre, las normas de aforo y garantizar una ventilación adecuada, ya sea natural, con ventanas y puertas abiertas, o mecánica. En bares y restaurantes debe usarse la mascarilla cuando no se está comiendo ni bebiendo y hay que evitar comer del mismo plato.

¿Habrá espectáculos navideños?

Eso lo decidirá también cada autoridad sanitaria. Con todo, los que se celebran en cines, teatros, carpas o auditorios deben seguir el máximo aforo vigente en ese momento, con distancia de seguridad entre asistentes y, siempre que sea posible, al aire libre, detalla el texto.

¿Qué normas deben seguir las tiendas o centros comerciales?

Al igual que en el resto de medidas similares, las restricciones en el ámbito comercial son competencia de las comunidades autónomas, que han fijado unos límites de aforo y, en algunos casos, de horario. Para la población, la recomendación es que organice sus compras con antelación con el objetivo de evitar "las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales" como las que vimos el pasado fin de semana en algunas de las vías comerciales de varias ciudades españolas. En todo caso, se deberá respetar el aforo previsto en cada comunidad y asegurarse de que se mantiene la distancia entre personas.

¿Las personas mayores podrán salir de las residencias?

En los últimos meses, en varias ciudades se han limitado al máximo las visitas y las salidas de las personas mayores que viven en residencias. No hay una norma común para toda España, sino que es algo que decide cada comunidad o ayuntamiento. En el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial, lo que se apunta es que los mayores que salgan en Navidad de las residencias en las que viven para pasar unos días en domicilios familiares, restrinjan la salida a una única vivienda y permanezcan en contacto con "una burbuja de convivencia estable". En el momento de volver, lo idóneo es que la residencia les realice una prueba diagnóstica para detectar si están contagiados y que los días siguientes se "extremen las medidas de prevención y vigilancia".

¿Qué es la regla de las '6M'?

En cualquiera de las actividades y celebraciones que se vayan a llevar a cabo durante estas fechas, el Gobierno recomienda que las autoridades refuercen los mensajes de prevención con los que se dirigen a la población, y hace especial énfasis en la ventilación y el fomento de los exteriores. Así, se deben mantener las medidas que agrupa en '6M': uso de mascarillas, lavado de manos, metros (distancia física), maximizar la ventilación y actividades al aire libre, minimizar el número de contactos y "Me quedo en casa si [hay] síntomas, diagnóstico o contacto".