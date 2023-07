Cómo son y dónde están los mosquitos que amenazan con reintroducir enfermedades erradicadas en España

Europa había vivido sin dengue autóctono durante más de medio siglo. La aparición de los primeros casos en Francia y Croacia en 2010 y en Portugal en 2012 partieron el contador. En España, esta enfermedad tropical reapareció en 2018, con cinco ciudadanos contagiados en la Región de Murcia. Aquel año se detectó otro caso con origen en Catalunya y, en 2022, otros dos en Barcelona y Madrid, además de dos brotes más en Ibiza que afectaron a seis turistas alemanes entre septiembre y octubre. Estas infecciones no responden al azar. Existen vectores de transmisión bien identificados: tienen seis patas, alas y, en algunos casos, no deberían vivir en estas zonas.

El fin de determinadas enfermedades tropicales en España había ido de la mano de la erradicación de algunas especies de mosquitos, principalmente los Aedes. Sin embargo, el Ae. albopictus, conocido como mosquito tigre, el segundo vector en importancia del dengue y la fiebre amarilla, fue detectado por primera vez en este país en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès en 2004 y está presente ya en toda la costa mediterránea y algunas zonas del norte. El primer vector, el Aedes aegypti, reapareció de forma puntual en las islas Canarias en 2017.

Aunque es el aegypti el que más preocupa a los expertos, el mosquito tigre es el que presenta una mayor expansión en España y el que supone, de facto, un mayor riesgo ante una transmisión sostenida de enfermedades más propias de otras regiones. “Es un eslabón más, y uno fundamental. Si aparece alguna persona virémica de áreas endémicas y le pica es suficiente para que el mosquito se lleve el virus y lo transmita. No podemos darle categoría de que vaya a provocar una pandemia ahora mismo, pero puede causar problemas”, explica el responsable de la Unidad de entomología médica del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, Ricardo Molina.

La aparición de especies de mosquito invasoras se entiende desde una doble vertiente. Por un lado, el aumento de las conexiones comerciales y el transporte internacional y, por otro, el calentamiento global. “Se cree que han llegado transportados, principalmente a través del comercio de neumáticos nuevos o usados, que hayan estado almacenados al aire libre en el lugar de origen, provocando depósitos de agua, óptimos para la puesta y desarrollos de las fases larvarias de los aedes. Luego llegan aquí y encuentran condiciones favorables, con menos periodos de temperaturas muy bajas, que favorecen su expansión”, explica Molina, centrado principalmente en el mosquito tigre.

El propio ECDC ha alertado de que “Europa está experimentando una tendencia al calentamiento en la que las olas de calor y las inundaciones son cada vez más frecuentes y graves y los veranos, más largos y cálidos”, lo que “crea condiciones más favorables para las especies de mosquitos invasoras”.

No todos los mosquitos que transmiten enfermedades son invasores, no todos se encuentran en las mismas zonas y no todos son iguales. En la siguiente infografía, con datos de la plataforma Mosquito Alert y del Centro para el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), puede comprobarse las características físicas de cada insecto, de qué patologías son vectores de transmisión y en qué zonas de España se han visto o están asentados.

Mosquitos transmisores de enfermedades en España y cómo identificarlos Culex pipien Cómo es Actividad Líneas de color beige en el abdomen y patas oscuras y uniformes Abril a noviembre, por las noches Vector de transmisión del virus del Nilo Occidental y de la encefalitis japonesa Aedes albopictus (mosquito tigre) Cómo es Actividad Franja blanca en el costado y patas con bandas negras y blancas De abril a noviembre, a primera hora de la mañana y por la tarde Vector de malaria, virus del Chicungunya, del Nilo Occidental, zika, dengue, fiebre amarilla Aedes aegypti Cómo es Actividad Marrón oscuro con manchas blancas en el abdomen Diurna y crepuscular, todo el año Vector de transmisión de dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika Aedes japonicus Cómo es Actividad Líneas doradas, con dos de mayor longitud en el tórax Diaria y crepuscular, de mayo a octubre Vector de transmisión del virus del Nilo Occiental y el chikungunya GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HTTP://WWW.MOSQUITOALERT.COM Mosquitos transmisores de enfermedades en España y cómo identificarlos Culex pipien Actividad Cómo es Líneas de color beige en el abdomen y patas oscuras y uniformes Abril a noviembre, por las noches Vector de transmisión del virus del Nilo Occidental y de la encefalitis japonesa Aedes albopictus (mosquito tigre) Cómo es Actividad Franja blanca en el costado y patas con bandas negras y blancas De abril a noviembre, a primera hora de la mañana y por la tarde Vector de malaria, virus del Chicungunya, del Nilo Occidental, zika, dengue, fiebre amarilla Aedes aegypti Cómo es Actividad Marrón oscuro con manchas blancas en el abdomen Diurna y crepuscular, todo el año Vector de transmisión de dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika Aedes japonicus Cómo es Actividad Líneas doradas, con dos de mayor longitud en el tórax Diaria y crepuscular, de mayo a octubre Vector de transmisión del virus del Nilo Occiental y el chikungunya GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: J.L. ORDÓÑEZ. HTTP://WWW.MOSQUITOALERT.COM

“Teóricamente puede pasar cualquier cosa, pero no es algo de lo que la gente se tenga que preocupar”, llama a la calma el entomólogo especialista en mosquitos Eritja Mathieu, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC. “Otra cosa sería si apareciese el Aedes aegypti”, advierte. Este es un vector de transmisión de dengue, zika y chikungunya, pero también de la fiebre amarilla, que provocó decenas de miles de muertos en Europa en los siglos XVII, XVIII y XIX.

Esta especie, originaria de África, se había expandido por todos los continentes, primero por el tráfico de esclavos hacia América y después por el comercio internacional. Pese a que en el siglo XX se había conseguido erradicar, ha vuelto a aparecer en algunas zonas del Mediterráneo y en 2004 se reintrodujo en la isla portuguesa de Madeira, a 460 kilómetros y conectado por ruta marítima con el archipiélago canario, donde se ha detectado de manera puntual en los últimos años.

“En Madeira consiguieron eliminarlo (al mosquito) pero se volvió a reintroducir y hubo una epidemia importante de dengue (en 2012). Están luchando contra ello, pero les está costando muchísimo porque supondría modificar urbanísticamente las ciudades para dotarlas de otro sistema de drenaje de agua”, desarrolla Molina. Este experto insiste en la importancia de establecer programas de control, que pasan por cartografiar las zonas de pequeña acumulación de agua, contar con programas de vigilancia y establecer sistemas de información geográfica. “Es un trabajo ingente”, reconoce, pero que ya se está llevando a cabo en zonas como el bajo Llobregat, la bahía de Rosas y el delta del Ebro, en Catalunya. También en Andalucía, en Valencia, en Madrid o en Canarias. Precisamente, esos protocolos han servido para atajar varios episodios de Aedes aegypti en el archipiélago, porque, “aunque se están detectando continuamente, todavía no se han establecido poblaciones”.

El otro mosquito invasor que se ha detectado en el norte de España también es un Aedes, el japonicus, procedente de Japón, Corea, Taiwán y el sudeste de China. Pese a ser un vector de transmisión de enfermedades tropicales, la ventaja frente a sus familiares es que, mientras el tigre y el aegypti desarrollan sus ciclos de vida junto a las poblaciones, en jardines o cualquier espacio con depósitos de agua, estos no están ligados a núcleos habitados.

Estos tres mosquitos y las enfermedades que transmiten han dado más de un susto en países de nuestro entorno y han causado verdaderos estragos en algunas zonas de Latinoamérica. Desde 2004, los brotes de fiebre chikungunya se han detectado en 110 países de todos los continentes, salvo Oceanía. Según el ECDC, desde el inicio de 2023 y hasta el 7 de junio, se han registrado 214.317 casos de esta enfermedad en todo el mundo, la gran mayoría de ellos en Brasil (124.270), con 281 muertes.

La Organización Mundial de la Salud ya alertó en mayo de que este mosquito podría llegar al sur de Europa este verano y causar “algunos casos” de zika, dengue o chikungunya. Para evitarlo, España cuenta con un Plan Nacional de prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores, publicado en abril, ante la evidencia de que “numerosos vectores, capaces de transmitir estas enfermedades, están presentes y extendidos en gran parte de la geografía”.

En 2022, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, publicó el documento 'Las enfermedades infecciosas en 2050', en el que se abordaban las enfermedades infecciosas transmitidas por artrópodos. “Tenemos el mosquito que puede transmitir la enfermedad y basta que pique a una persona que lo esté incubando para provocar una cadena de transmisión. No hay nada que nos impida que en cualquier momento veamos una transmisión más sostenida”, explica el vicepresidente de la sociedad y coautor del capítulo, Javier Membrillo, en referencia al dengue, pero extrapolable al zika o al chikungunya.

Membrillo, que es doctor en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, explica que mientras hay mecanismos internacionales que hacen obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para viajar a zonas endémicas, no existe un fármaco de igual eficacia y seguridad contra el dengue, que puede provocar una fiebre hemorrágica con peligro para la vida, o contra el zika, que puede causar malformaciones en los fetos de mujeres embarazadas.

El mosquito común, transmisor del virus del Nilo occidental

El Culex pipien es el mosquito común. No es invasor, ya que se encuentra en buena parte del planeta, pero ha provocado algunos episodios de transmisión del virus del Nilo Occidental. El ECDC ha registrado un total de 1.133 casos en 2022 en el continente, cuatro de ellos en España, en las provincias de Tarragona y Córdoba, y 92 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se pasa de manera asintomática en el 80% de los casos, pero puede provocar fiebre, dolores de cabeza, cansancio, nauseas, vómitos, erupción cutánea y agrandamiento de ganglios linfáticos.

En España, según los datos de Arboprevent, un proyecto de la Estación Biológica de Doñana, desde 2020 se han detectado 87 casos de infección severa y nueve fallecidos. La Junta de Andalucía, una de las zonas, junto a Catalunya, de mayor expansión de este mosquito, publicó a finales de junio su primer informe de vigilancia entomológica para identificar de forma precoz la circulación del virus del Nilo occidental en la zona. En él se concluye que, aunque la población potencialmente transmisora aún es pobre, “se ha comunicado la presencia probable en una de las muestras”.

Precisamente, uno de los episodios que hizo a las autoridades sanitarias internacionales poner el foco en los patógenos transmitidos por artrópodos ocurrió a principios de este siglo en Estados Unidos. En 1999, muchas de las aves de Central Park comenzaron a aparecer muertas. Estos animales son el reservorio de este virus, del que se detectaron 14.000 casos y 548 muertes en la temporada 2002/03. “Esto hizo que surgiese la necesidad de prestarle más atención y crear documentos y protocolos”, señala Molina.