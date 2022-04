Los técnicos empujan a Sanidad a aplazar la retirada de la mascarilla en interiores hasta después de Semana Santa

Los técnicos de la Ponencia de Alertas, formada por expertos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, han cortado el paso a retirar la mascarilla en interiores antes de la Semana Santa. En un borrador de propuesta, que ya se ha enviado a los consejeros autonómicos, los expertos recomiendan esperar a que pasen las vacaciones.

El órgano también lo ha manifestado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cuando se le consultó qué fecha sería más adecuada para tomar la decisión. Ante la proximidad de las vacaciones, el Gobierno barajaba acelerar la decisión al Jueves Santo pero recibió la negativa de los técnicos, confirman fuentes cercanas a estas negociaciones. El periodo vacacional es una época de gran movilidad e interacciones y hace apenas una semana y media que se han levantado los aislamientos para casos leves y asintomáticos.

Las salvedades a la retirada

El documento recibido por las consejerías, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, establece algunas excepciones a la retirada general: hospitales, residencias y transporte. La Ponencia recomienda que la mascarilla siga siendo obligatoria para los trabajadores y visitantes de centros sanitarios y también para las personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación, como los pasillos, al ser lugares de alto riesgo.

Si las autoridades siguen el criterio técnico, la obligatoriedad también afectaría a los trabajadores y visitantes de centros sociosanitarios en zonas compartidas, pero no a los residentes. “Dado que la institución constituye el domicilio de las personas que allí residen, se considera que el uso permanente de la mascarilla afecta al bienestar de estas persona”, argumenta la Ponencia. La salvedad del transporte se justifica porque “se concentra mucha población en espacios pequeños con poca distancia interpersonal y a veces durante largos periodos de tiempo”.

Los espacios con uso “recomendable”

La propuesta también marca el uso recomendable para las siguientes situaciones y personas: la población vulnerable cuando tenga un contacto “prolongado” con personas a una distancia inferior a 1,5 metros; profesores en situación de vulnerabilidad; en el trabajo siempre que no se pueda mantener la distancia ni la ventilación; en reuniones de amigos y celebraciones privadas –teniendo en cuenta sobre todo si hay alguien vulnerable–; y en lugares de uso público como comercios, cines, teatros, salas de conciertos o museos. También en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, donde se bebe y se come.

En la escuela, no

Los técnicos aconsejan, sin embargo, que no se utilice en el ámbito escolar. “Tiene un impacto en la interacción social y desarrollo personal por lo que el beneficio de la retirada de la mascarilla en interiores podría superar el posible riesgo de transmisión asociado a este grupo”, justifica la propuesta de la Ponencia, que sí recomienda mantenerla en el profesorado más vulnerable.

La Ponencia reconoce que la mascarilla “es la principal medida de prevención” y recuerda que su uso, independientemente de las normas, “está en gran parte sujeto a la responsabilidad de cada persona”. Es muy eficaz para reducir la transmisión pero, en el reverso, “reduce la capacidad de comunicarse y tener una interacción adecuada con otras personas”, apuntan los técnicos, que argumentan que ha llegado el momento de “comenzar a reevaluar las medidas no farmacológicas para reducir la transmisión” y así ir “recuperando la normalidad en aquellos contextos en los que se estime que el balance riesgo beneficio pueda justificarlo”.

¿A partir de qué día?

A la mascarilla le quedan los días contados. Sin embargo, todavía no está claro cuándo se tomará la decisión, en qué órgano y para qué día. El procedimiento habitual sería que la propuesta de la Ponencia, como pasa con otros asuntos, sea aprobada primero por la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales, pero algunos consejeros son escépticos con que se siga el proceso y creen que podría debatirse directamente en el Consejo Interterritorial.

El próximo está convocado para este miércoles en Toledo y en el orden del día no figura tal cuestión. Las comunidades esperan una decisión pronto, pero la mayoría prefiere seguir el criterio técnico aunque eso implique esperar, excepto Madrid y Catalunya, que llevan semanas pidiendo la retirada.

Las comunidades, a la espera

“La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta”, desvelaba este lunes el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño. De la misma forma, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, se ha mostrado partidaria de “esperar” a las recomendaciones de los expertos para decidir sobre la eliminación de la obligatoriedad en interiores, una medida que “tiene que venir de la mano del conocimiento y la evidencia científicas”, informa Efe.

También Extremadura aplicará lo que determine la Ponencia de Alertas respecto al fin de las mascarillas en interiores, tal y como afirmó este lunes el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, partidario de no correr “en exceso” porque la nueva fase, en la que solo se están contando los casos graves y los producidos en colectivos vulnerables, lleva aplicándose “poco tiempo”.

Andalucía, por su parte, es partidaria de esperar “unos meses” porque habrá acontecimientos que generarán una “enorme concentración de personas” como la Semana Santa, la feria de Abril de Sevilla o las diversas romerías.