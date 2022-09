La Universidad de Oviedo cierra unas jornadas sobre cine con la música de 'Raza', la película que escribió Franco

La Universidad de Oviedo tiene previsto finalizar las jornadas sobre cine que tienen lugar este 15 y 16 de septiembre con la banda sonora de la película Raza, inspirada en un relato del propio Francisco Franco. Así consta en el programa de la segunda edición del Congreso Internacional de Cine e Identidades. Industrias Culturales, Flujos Musicales y Discursos Transnacionales, celebrado en el edificio de la Facultad de Psicología. En el evento participan expertos de diferentes partes del mundo y se debate sobre temas relacionados con la industria cultural, la música y el cine en la educación o el cine y la propaganda.

Cuadros robados por el franquismo cuelgan en las paredes de un ministerio

Saber más

Una programación poco susceptible de causar polémica hasta el broche final de las jornadas: el concierto Memoria nostálgica del cine español: de Raza a Bienvenido Mr. Marshall interpretado por la Orquesta Sinfónica de Asturias en el Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe de la ciudad.

Raza es una película de 1942 dirigida por José Luis Sáenz de Heredia e inspirada en un relato de Jaime de Andrade, que no era otro que el dictador Francisco Franco escondido tras un seudónimo. En el filme, que se financió con dinero estatal, se narra la historia de cuatro hermanos pertenecientes a una familia de tradición militar desde el punto de vista del bando ganador de la Guerra Civil española. La banda sonora está firmada por Manuel Parada, autor además de la música de Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945), que también se interpretará en el mencionado concierto.

A la Asociación por la Recuperación de la Memoria histórica, que publicó un tuit haciendo referencia al evento, lo que les chirría es la presencia de la palabra “nostalgia”. Emilio Silva, presidente de la entidad, dice a elDiario.es que: “Raza es una película con la que Franco se cuenta a sí mismo como parte del elenco de los grandes constructores y salvadores de España. O sea, están los Reyes Católicos y luego él. Tener nostalgia de ese cine es un poco bestia”. Para él, es válido poner la película y explicar lo que es pero interpretar su banda sonora en un concierto sinfónico sin contexto, no. “Anda que no hay filmografía en España como para haber elegido en un curso de cine e identidad la película Raza”.

La Universidad de Oviedo @uniovi_info clausura II Congreso Internacional de Cine e Identidades con un concierto. Se interpretará la banda sonora de Raza (1941), la visión del dictador Francisco Franco de la historia de España. "Memoria nostálgica del cine español", le llaman. https://t.co/d9zo4ncChy pic.twitter.com/GaKpslgLaE — Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) 14 de septiembre de 2022

Tanto la Orquesta Sinfónica de Asturias –que ha declarado que el recital es un encargo y no entran a valorar su contenido– como la dirección del congreso han remitido las preguntas de este medio acerca de ‘la polémica’ a la Universidad de Oviedo. Su representante de comunicación Judit Santamarta explica por correo electrónico que “la selección musical del concierto de cierre de CICI 2022 está vinculada a las nuevas tendencias de los estudios musicológicos españoles en las últimas décadas, enfocadas a recuperar y analizar críticamente músicas del cine clásico español producidas bajo el régimen franquista”.

Asimismo, remarca que los criterios científicos que impulsaron esta selección “se basan en referentes de la composición musical del cine del periodo. Esto ha llevado a la inclusión desde obras afiliadas políticamente al régimen como Raza hasta películas disidentes como Bienvenido Mr. Marshall”. Y en lo referente al título del concierto, aclara que “no alude a un contexto político, sino que se refiere a las discusiones dentro de la academia sobre las experiencias de las audiencias. En ningún momento se ha buscado una intención política, únicamente de recuperación crítica de estos materiales”.

Las aristas del planteamiento

Pablo Batalla, historiador y autor del libro Los nuevos odres del nacionalismo español (ediciones Trea, 2021), opina que “posiblemente los organizadores del congreso no sean franquistas y que posiblemente sea cierto que no pretendían hacer una apología del Régimen” pero que el concepto de 'memoria nostálgica' también presenta un problema según su apreciación. “Por llevarlo al límite, tenemos memoria de Auschwitz, pero no nostalgia de Auschwitz. La nostalgia es una hipermnesia de los aspectos en principio positivos del pasado, aparejada a una amnesia de los negativos”, sostiene. Y hace hincapié en un detalle del comunicado de la Universidad de Oviedo: “en meter Raza en el mismo saco que Bienvenido, Mr. Marshall —el del cine español— veo otra trampa que se da en muchos otros sitios: envolver la reivindicación de aspectos del franquismo en una supuesta vindicación magnánima que abarque también cuestiones vinculadas al bando republicano”.

A Silva le parece llamativo que a nadie “le saltase una alarma” al ver que la orquesta sinfónica iba a interpretar la banda sonora de la película. A ellos les llegó la información a través de una persona invitada, que ni siquiera mencionó el tema de la “nostalgia”, solo la programación de las sintonías. “Igual que cuando alguien nos escribe porque hay una placa franquista, pues alguien nos escribió comentándonos esto. Luego ya leímos lo de nostalgia”.

Tanto él como Batalla indican que los años 40 fueron terribles en España. “En aquella época se fusiló a muchísima gente, hubo miles y miles de presos políticos torturados. La película nace para justificar todo eso y me parece hasta patológico que a alguien le pueda generar nostalgia desde un punto de vista mínimamente democrático”, afirma el presidente de la la ARMH.

Batalla toma una cita de Enrique del Teso, que dice que “No puede uno interiorizar que le encanta King Kong menos la parte esa del mono gigante”, para explicar que la nostalgia nunca puede no ser política. A una persona no le puede gustar la película ideada por el dictador Francisco Franco menos la cuestión de la propaganda fascista. “Bajo ningún concepto se puede evocar Raza de una manera amable, que pretenda, como parece que pretende este concierto, instilar sentimientos de dicha en el espectador”.

La masacre de la Desbandá, una “vía libre”

Esta no es la única queja que ha tenido la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica esta semana. El mismo 14 de septiembre señaló en su cuenta de Twitter una frase que la Universidad de Málaga utilizó para publicitar en su página web la exposición La Desbandá, 1937. De Málaga a los Pirineos, organizada por la institución, la Fundación Unicaja y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El texto hace referencia a una “vía libre que dejaron las tropas rebeldes para huir de los bombardeos”. Para Silva, no es la forma de calificarlo. “Parece que les hubieran abierto un pasillo humanitario pero es donde les masacraron. Era un pasillo para seleccionar a quién había que bombardear. A los que se quedan en Málaga, no. A los que huyen porque llegamos los fascistas, sí”

El presidente de la ARMH considera que estos casos se deben a que en este país la cultura política aún hoy “está degradada” por el franquismo. Esto hace que como hay una “carencia de cultura democrática”, nadie se sorprende cuando se dan este tipo de episodios. “Estas cosas por detrás tienen una falta de construcción de valores, pero nosotros somos como un martillo pilón, escaneamos lo que queda de cultura franquista”. Por lo que se ha visto esta semana, trabajo no les falta.