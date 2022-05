Adéntrate en la exposición 'Cómic. Sueños e historia'

La exposición “Cómic. Sueños e historia” propone un recorrido por algunos de los mejores cómics de la historia y profundiza en el proceso de producción del cómic, desde la conceptualización y el dibujo, hasta la impresión final de la obra.

El sector del cómic, cuenta con una larga tradición en el mercado del arte. Considerado el noveno arte, además del valor artístico de sus ilustraciones, el cómic nos remite al imaginario del autor y su realidad social. Esta exposición se acerca al cómic como herramienta de pensamiento, a lo largo del siglo XX y hasta llegar a la actualidad. El cómic ha constituido un espejo de la realidad capaz de captar los cambios en la sociedad y los modelos de imaginación. Al mismo tiempo, ha sido también motor de esos cambios y ha aportado anticipaciones sustantivas.

La muestra incluye obras de algunos de los personajes o cómics más célebres como The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Terry and the Pirates de Milton Caniff, Tintín de Hergé, Flash Gordon de Alex Raymond, The Spirit de Will Eisner, Sin City de Frank Miller, The Amazing Spider-man de John Romita, Watchmen de Dave Gibbons y Alan Moore, Arzach de Moebius y Corto Maltés de Hugo Pratt, entre otros.

