Te invitamos al reestreno de ‘Nada que perder’ e ‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’, una trilogía negra de género thriller

La Sala Teatro Cuarta Pared reestrena juntas por primera vez las dos primeras entregas de su producción propia Trilogía Negra: un ciclo de 3 obras de teatro que se caracteriza por emplear el thriller como género desde el que hacer denuncia social, en el que cada propuesta remite a la investigación de un crimen. Existe, además, una cohesión temática, la lucha por la supervivencia en una sociedad en crisis (política, económica, moral, medioambiental…), que responde, a su vez, a una intención de fondo, la pulsión de cambio que late en una población exhausta.

Para dar la bienvenida a la tercera obra que compone esta trilogía y que aún está en fase de creación, la Sala Teatro Cuarta Pared reestrena las dos primeras entregas: ‘Nada que perder’ e ‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’.

‘Nada que perder’ es una obra que trata sobre un asesinato como punto de partida y que se estructura en ocho interrogatorios sucesivos. Interrogatorios no sólo entre policías y sospechosos, sino también entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijos… A través de los interrogatorios iremos descubriendo que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar a alguien hasta un extremo en que ya no tiene nada que perder. La investigación llegará hasta las cloacas de una sociedad en crisis, una crisis que no es sólo económica.

‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’ trata sobre la desaparición de Alba. Su hermano y su madre han denunciado su desaparición y ayudan en la reconstrucción de sus últimos días para poder encontrarla. La investigación nos llevará a conocer a una familia que lucha por sobrevivir en un mundo invivible. Un mundo que lesiona sus cuerpos, que desequilibra sus mentes, que les empuja a la resignación. Un mundo bipolar en el que intentan encontrar su lugar. Alba estaba segura de haberlo encontrado, pero ahora Alba ha desaparecido.

Si quieres disfrutar de estas obras galardonadas con el Premio Nacional de Teatro el pasado 2020, participa antes del 5 de septiembre y consigue una entrada doble para las sesiones del miércoles 8, jueves 9 y miércoles 15 de septiembre a las 20 horas para la obra ‘Nada que perder’. Si prefieres disfrutar de la obra ‘Instrucciones para caminar sobre el alambre' las sesiones que tienes disponibles son el viernes 10, sábado 11 a las 20 horas; o domingo 12 de septiembre a las 19 horas.

