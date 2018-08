Facebook puntúa la credibilidad de sus usuarios según un algoritmo

La red social Facebook ha puesto en marcha un algoritmo que puntúa la credibilidad de sus usuarios en una escala de 0 a 1, según informó hoy el diario 'The Washington Post'. El objetivo de esta herramienta es ayudar a combatir la difusión de las noticias falsas en la plataforma. Los criterios que sigue el algoritmo para valorar la credibilidad de una cuenta no se han hecho públicos, puesto que, según la compañía, ello permitiría burlar el sistema.

Hasta ahora, Facebook confiaba sobre todo en los propios usuarios, a quienes ha ido dando cada vez más herramientas para señalar las noticias falsas. Sin embargo, ahora la empresa considera que esta táctica es insuficiente. "No es raro que personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la historia o porque intencionalmente intentan apuntar a un editor en particular", señaló en una entrevista con el Post la encargada de desarrollo de producto en Facebook, Tessa Lyons.

Los contenidos señalados como falsos en la red social son revisados por un equipo externo de 'fact-checkers'. Lyons argumenta que, para hacer más eficiente el trabajo de los mismos, es importante medir las probabilidades de que un post sea realmente falso, y valorar la credibilidad de los propios usuarios que denuncian los contenidos es una herramienta útil en este sentido.

Esta herramienta "no pretende ser un indicador absoluto de la credibilidad", sino otro instrumento para erradicar las noticias falsas de Facebook, de acuerdo con Lyons. La ejecutiva de Facebook no precisó los detalles de los criterios que la red social mide para determinar la puntuación del usuario ni si todos los usuarios tienen una.

No obstante, apuntó que uno de los indicadores es "la forma en que el usuario interactua con las noticias". "Por ejemplo, si alguien nos dice que un artículo es falso y un 'fact-checker' nos confirma que es falso, le daremos más peso a las futuras denuncias de falsedad de esa persona que a las de una que reporta falsedad indiscriminadamente en muchos artículos, incluyendo algunos que resulten ser fiables".

En enero, la compañía comenzó a preguntar a sus usuarios acerca de su familiaridad con ciertos medios de comunicación y su confianza en ellos, unos cuestionarios que se fueron extendiendo para dar prioridad a medios que sean "de confianza, informativos y locales".

Recientemente, la eliminación del blog 'Infowars', del activista de extrema derecha estadounidense Alex Jones, se ha visto envuelta en la polémica.