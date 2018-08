Por qué Twitter no ha vetado al ultraderechista Alex Jones cuando Facebook o YouTube sí lo han hecho

Twitter ha explicado este miércoles por qué no tomado la decisión de cerrarle la cuenta al periodista ultraderechista Alex Jones. El CEO de la red social del pájaro azul, Jack Dorsey, ha asegurado que no le han cerrado la cuenta a Jones, un teórico de la conspiración y fundador del portal Infowars, porque "no ha violado las reglas".

"No suspendimos a Alex Jones o a Infowars ayer. Sabemos que para algunos es difícil de aceptar, pero la razón es simple: no ha violado las reglas. Lo haremos si las incumple", ha señalado Dorsey en su perfil oficial de Twitter.

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified. — jack (@jack) 8 de agosto de 2018

Facebook, Apple y Youtube vetaron este martes de todas sus plataformas a Jones, famoso por difundir teorías de la conspiración y noticias falsas en sus canales de redes sociales. En uno de sus podcast, Jones llegó a defender que uno de los tiroteos en una escuela infantil de EEUU en 2012 era una "farsa".

Apple ha justificado el cierre de su cuenta asegurando que la compañía "no tolera la incitación al odio" y recordando que tiene "pautas claras que los creadores de contenido deben seguir para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios". Facebook y Youtube también alegan que Jones violó las normas de sus redes: "Cuando los usuarios infringen estas políticas en repetidas ocasiones, como nuestras políticas contra la incitación al odio y el acoso, terminamos con sus cuentas".

El CEO de Twitter ha explicado que en su red social mantendrán a Jones "bajo el mismo estándar" que siguen "con cada cuenta". "No tomamos medidas puntuales para hacernos sentir bien a corto plazo y añadiendo más combustible a las nuevas teorías de la conspiración.

En plena polémica por la difusión de noticias de noticias falsas en redes sociales, Jack Dorsey ha asegurado que deben ser los periodistas críticos los que "documenten, validen y refuten" cuentas como las de Jones en las que "a menudo se recurre al sensacionalismo y se difunden rumores sin fundamento".

El fundador de Infowars ha utilizado la red de Dorsey para responder a la "censura" de Apple, Facebook y Youtube: El problema no es si Infowars está participando en un 'discurso de odio' o 'violando los estándares de la comunidad'. Se trata de si quien habla tiene ideas favorables o ideas contrarias".

Desde que se cerraron sus cuentas, Jones ha utilizado Twitter para difundir su trabajo y para cargar contra estas empresas, a las que tacha de "censoras". Además, pide al presidente estadounidense, Donald Trump, que actúe.