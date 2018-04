Vela pide apoyo para contar verdad de la ciencia y oposición rechaza sermones

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha defendido hoy los presupuestos de ciencia para 2018 que, si bien no son buenos, son mejores que el año anterior y permitirán "hacer mejores" cosas, por eso ha pedido a la oposición su apoyo a estas cuentas, también para contar "las verdades de la ciencia".

"Rogarles, a ustedes que son la voz de los ciudadanos, que no dejen que nos contaminen, no dejen que digan que trabajamos mal, que no ejecutamos el presupuesto de I+D+i (...), ayudénnos a decir la verdad sobre la ciencia; tenemos dificultades pero no todo vale".

Así lo ha solicitado Vela en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados, en la que la oposición ha criticado las cuentas, le ha pedido respeto a su labor y menos "sermones: los sermones, para Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y el resto de los miembros del Consejo de Ministros", ha dicho el PSOE.

En su comparecencia, Vela, quien ha asegurado que ni chantajea ni sermonea, ha desgranado el presupuesto de su departamento -el principal gestor de la I+D+i- y ha indicado que para el próximo ejercicio contará con 91 millones de euros más que el año anterior (en total, 1.812 millones), un aumento, todo, en subvenciones.

El capítulo de préstamos y anticipos contará en 2018 con la misma cantidad, 2.799 millones.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de 2017, criticada por partidos y distintos colectivos, la secretaria de Estado ha asegurado que su departamento ejecutó el 98,68 % del capítulo no financiero (subvenciones), del que dependen las actuaciones de los organismos públicos de investigación, las cuotas a organismos internacionales y mayoritariamente los recursos humanos.

En el apartado financiero -préstamos y anticipos- solo se ejecutó el 7,71 %, ha detallado Vela, quien ha pedido no hacer la media entre uno y otro: los créditos se dan en función de las peticiones.

Decir que solo se han ejecutado uno de cada tres euros "es faltar al rigor científico y también al político, porque se engaña", ha resumido Vela, quien ha recordado que realmente cuando se incrementaron los créditos en el presupuesto fue entre 2008 y 2010.

En su turno de palabra, la diputada socialista María González Veracruz ha aseverado "no estar para sermones; eso que nos dice se lo debería decir a Rajoy y a Montoro", y ha subrayado que la partida dedicada a ciencia "consolida los recortes", por eso los socialistas no van a apoyar estos "presupuestos de la resignación".

En cuanto a los créditos y la ejecución, González se ha defendido diciendo que los socialistas han hablado siempre de la no ejecución en créditos: "si el Gobierno fuera consecuente no los subiría".

En similares términos se ha pronunciado la diputada de Podemos Rosa Martínez, quien ha pedido a Vela que deje a la oposición "tener su propio criterio" y ha relatado que se partía de un presupuesto "raquítico", así que si bien son "un poquito mejor", estos siguen siendo insuficientes.

Sobre la ejecución, Martínez ha dicho que si cuando se habla de esta se separan créditos y subvenciones, también se tendrían que separar cuando se habla del aumento de la inversión.

Antonio Roldán, de Ciudadanos, ha reconocido que la ciencia estará peor si no se aprueban las cuentas para 2018, por eso ha pedido a los grupos que se sienten a negociar, y ha apuntado que para que haya cambios debe haber liderazgo de todo el Gobierno y, en el caso de la ciencia, "Rajoy no creo esté convencido".