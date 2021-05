Celia Villalobos, la exdiputada del Candy Crush, crea un equipo de eSports: "Es el momento de dar la cara"

Celia Villalobos, ex ministra de Sanidad con el PP y vicepresidenta del Congreso de los Diputados de 2011 a 2016, ha anunciado este lunes que capitaneará el club de videojuegos que ella misma ha creado, Screenwolves. Por el momento la ex ministra es la única integrante del equipo, que por otra parte ya ha diseñado propaganda como camisetas, gorras, mochilas y alfombrillas de ratón pondrá "pronto a la venta".

Tras una larga carrera política que no estuvo ausente de gestiones controvertidas, como la crisis de las vacas locas (cuando aconsejó no comer caldos con huesos de vacuno), Villalobos acaparó titulares al ser pillada jugando en su iPad mientras presidía un debate sobre el estado de la nación en el Congreso. Ocurrió en 2015, con su partido al frente del Gobierno y Mariano Rajoy como presidente. Villalobos aceptó los hechos pero se negó a dimitir. "Estoy muy enfadada porque los de Candy Crush no me llamaron para darme las gracias", llegó a ironizar, criticando a su vez a los periodistas por jugar a Pokémon.

En un vídeo promocional de su nuevo equipo de eSports, la ex ministra hace una referencia explícita a aquella polémica. "Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", se queja: "Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar".

"Somos la pasión que nace de cada partida, la emoción de subir de nivel. Somos la gloria de una jugada perfecta y la lección de una derrota. Ha llegado el momento de revolucionar el mundo del gaming", afirma el club en su página web, aunque por el momento no ha anunciado en qué competiciones pretende participar.

Villalobos, de 72 años, anunció su retirada de la política en 2019. Desde entonces ha tenido alguna aparición destacada en televisión, como su participación en el programa de Masterchef Celebrity en 2020.