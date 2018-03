Un coche autónomo de Uber mata a un peatón en EEUU

Una mujer en Tempe, Arizona (EEUU), ha muerto tras ser atropellada por un vehículo autónomo operado por Uber. El coche se encontraba realizando uno de los muchos viajes de prueba que realiza la compañía en varias ciudades de los EEUU. Se trata del primer accidente mortal en una vía pública en la corta historia de los coches sin conductor, según el New York Times.

Dentro del coche únicamente se encontraba el conductor (obligatorio por ley durante los viajes de prueba), aunque en esos momentos no estaba ejerciendo sus funciones. El Uber atropelló a la mujer mientras cruzaba por mitad de la carretera, según la Policía de Tempe. Las autoridades, si bien han especificado que el accidente tuvo lugar el domingo por la noche a eso de las 10, no han aclarado si el fallecimiento se produjo en el momento o al día siguiente.

En Twitter, la compañía ha publicado un mensaje dando las condolencias a la familia de la fallecida y anunciando su cooperación con la policía de Arizona.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.