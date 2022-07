Un corralito en un criptobanco español atrapa los fondos de “100.000 afectados”

Primer corralito en el sector de las criptomonedas español. La plataforma 2gether se ha dirigido a sus clientes para comunicarles que cierra el servicio de cuentas particulares y que el próximo 10 de julio les cobrará 20 euros como gasto de gestión obligatorio “por el mantenimiento y la gestión de las cuentas cripto”. Tras esto ha deshabilitado su página web y aplicación móvil impidiendo hacer ninguna gestión a sus usuarios. Un mensaje muestra que están “en mantenimiento”. También ha cerrado todas sus cuentas en redes sociales.

“Tras cinco años dando servicio a la comunidad cripto nos vemos obligados a cerrar el servicio de cuentas de particulares. La falta de recursos y el criptoinvierno nos impiden dar el servicio con la calidad y las garantías con que oros proveedores cercanos lo están haciendo”, ha comunicado 2gether a sus clientes a través de un correo electrónico.

2gether fue uno de los primeros criptobancos creado en España y su cierre repentino “deja por el camino a más de 100.000 afectados”, ha denunciado la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). La organización es uno de ellos, ya que invirtió 100 euros en septiembre de 2021 en las cinco plataformas de compraventa de criptomonedas que más usuarios tienen en España “para testar qué le sucede a un consumidor real que quiere probar esta inversión”.

Asufin ha anunciado que emprenderá una acción judicial colectiva contra 2gether por “esta suerte de corralito” y avisa al resto de clientes que esta es su única opción si la plataforma no levanta el bloqueo de las cuentas. “Ante problemas con el ámbito de las criptos la única salida es la que permiten los tribunales: la CNMV no puede actuar, porque no tiene competencias, salvo las de publicidad, por lo que solo queda esperar a que se produzca el daño para poder acudir a vía jurisdiccional”.

1 MIN DE SILENCIO por #2gether



Hace meses te retenían el dinero y ahora te quitarán automáticamente 20€ de tu cuenta por falta de liquidez.



La fuga es inminente y pronto morirá



Viva españa pic.twitter.com/Jbwke9Bjeb — CRIPTO MUSSAMA (@criptomussama) 6 de julio de 2022

2gether no ha respondido a los intentos de comunicación de este medio. El criptobanco se convierte así en la primera víctima española del “criptoinvierno”, término con el que el sector denomina a los períodos de contracción en las valoraciones de las divisas digitales. Este está marcado por el desplome del Bitcoin, que ha vuelto a precios del 2020, previos a su explosión durante la pandemia.

La caída tiene un efecto de arrastre en todos los negocios generados en torno a las criptomonedas, desde los mineros, que están desconectando sus granjas, hasta las plataformas de intercambio como 2gether. Antes de su corralito había llegado el de Celsius, que ya suma tres semanas imponiendo una congelación forzosa de las cuentas a todos sus usuarios, a los que no permite retirar fondos. La crisis ha alcanzado también a Three Arrows Capital, uno de los mayores fondos de cobertura especializado en criptomonedas, que se ha declarado en bancarrota.

“Son ciclos que limpian todos los proyectos que no sirven, sacan del mercado también a mucha gente que no entiende de este activo. Creo que es positivo en el largo plazo, pero la gente que haya comprado Bitcoin a 50.000 o 60.000 dólares probablemente no esté de acuerdo conmigo”, expuso en conversación con elDiario.es Javier Pastor, portavoz de Bit2me, una de las plataformas de intercambio más grandes del mercado español. “Muchos proyectos van a caer”, vaticinó.

Asalto al criptobanco

2gether ya había acumulado titulares hace justo dos años, cuando fue víctima de un grave ciberataque. Este provocó el robo de 114 bitcoins y 276 ethers, la criptomoneda de la red Ethereum, la segunda en importancia por detrás de Bitcoin, equivalentes a más de un millón de euros en aquel momento. Suponían el 15% de los activos de sus clientes.

En aquel momento, el criptobanco no contaba con los fondos necesarios para cubrir lo robado en las cuentas de sus clientes, con lo que en enero de 2021 lanzó una ronda de financiación que consiguió recaudar 1,5 millones de euros para cubrir el robo, como recoge EuropaPress.