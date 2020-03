La falta de papel higiénico genera cientos de memes

El confinamiento está multiplicando nuestro uso de las pantallas para generar distracción: desde museos que ofrecen visitas guiadas online, editoriales que liberan el acceso a libros, músicos que montan festivales desde casa, las habituales plataformas comerciales de vídeo bajo demanda (Filmin ha creado una sección denominada 'Cuarentena') y cómo no: los memes y las bromas que circulan en Whatsapp o redes sociales.

De entre todos los temas que generan bromas acerca de la situación para poder sobrellevar mejor la ansiedad que genera estar encerrado y la interrupción absoluta de la normalidad, el fin de semana ha supuesto el culmen de los contenidos humorísticos sobre la falta de papel higiénico en las estanterías de nuestros supermercados.

Un soldado huye del campo de batalla en la primera guerra mundial, solo que porta un paquete de papel higiénico, varios rollos de papel higiénico en un jamonero y alguien se afana en cortarlos como si fuera un 5J, el cartel de la famosa película 'Soy Leyenda' ligeramente tuneado para incluir de fondo un famoso supermercado y a Will Smith portando un paquete de papel higiénico... estas son solo algunas de las 'imágenes' que el ingenio ha sido capaz de construir por culpa de la crisis que estamos viviendo.

El psicólogo clínico y autor de 'La Psicología de las Pandemias' Steven Taylorexplicaba a CNN las razones por las que la población podría haber concentrado sus obsesiones en el papel higiénico: "Cuando se le dice a la gente que se acerca algo peligroso, pero todo lo que necesita hacer es lavarse las manos, la acción no parece ser proporcional a la amenaza. El peligro especial necesita precauciones especiales". Pero las imágenes de pánico producen pánico: si se distribuyen imágenes de supermercados donde falta algún producto, parece lógico que esto generará un efecto llamada. Y en nuestro contexto social y cultural, eso se traduce como ya hemos visto en más bromas.

El humor combate el miedo y las redes generan su propio antídoto social para sobrellevar esta situación. José Ramón Ubieto, profesor y psicólogo de la Universidad Oberta de Catalunya, comentaba esto al periodista Jaime Rubio: "El humor es una estrategia para soportar esta incertidumbre y para hacer cada vez más familiar lo incierto y lo extraño". Eso explicaría que a pesar de la gravedad de la situación se estén generando coreografías preventivas y canciones o que una cuenta humorística del propio Coronavirus lleve acumulados ya casi 700 mil seguidores.

La escritora Carmen Pacheco daba de broma unas instrucciones en Twitter para racionar los tipos de contenidos que debía recibir y pedía: "RT de noticias alarmistas: máximo una al día, Hilos didáctico-moralistas: MÁXIMO UNO POR PERSONA A LA SEMANA" y por último cerraba diciendo: "Memes: todos los que queráis". Así pues, el humor seguirá acompañándonos en la cuarentena para poder afrontar los sentimientos que nos asolan. Solo esperemos que algunos ciudadanos aprendan a aprovisionarse tal y como lo hacen los monos.

