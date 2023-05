Twitter bloquea la cuenta de un candidato socialista por subir una foto de la boda de dos mujeres

Twitter ha bloqueado la cuenta del número dos de la lista del PSPV al Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, por negarse a eliminar un tuit que incluía una foto de la boda de su hermana con su mujer. La acción de la plataforma se ha producido tras una campaña de un grupo de ultraderecha conocido como “Unga Unga Army”, especializado en llevar a cabo denuncias masivas contra perfiles progresistas de la red social para provocar su suspensión. El grupo ha reivindicado la acción en su canal de Telegram.

“Ella es mi hermana y he podido casarla. Y hoy ya tengo dos hermanas. Ya son mujer y mujer”, escribía Sanjuan en la publicación, que acompañaba con una imagen que los mostraba a los tres durante el evento. El tuit se publicó el 19 de mayo pero no ha sido hasta este jueves cuando la red social ha intentado que lo borrara por “incumplir las reglas que prohíben publicar fotos y vídeos privados”. Dichas normas hacen referencia a “imágenes o vídeos explícitos que se tomaron, que parecen haber sido tomados o que se compartieron sin el consentimiento de las personas involucradas”, pero no a celebraciones como una boda.

Sanjuan también es el actual portavoz del PSPV en la comunidad y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento que dirige Joan Ribó. Después de que Sanjuan se haya negado a eliminar la publicación Twitter ha procedido a bloquear su cuenta e impedir que el resto de usuarios pueda acceder a sus tuits mientras se dirime su solicitud de revisión. Este proceso podría llegar a durar semanas y se realiza de forma automática después de que Elon Musk despidiera a todos los equipos de moderación de la plataforma para ahorrar costes.

De forma lamentable a mi compañero @borsanro le han bloqueado su cuenta de TW por esta foto casando a su hermana con otra mujer.



Dicen que es “contenido privado”, pero él y su familia está muy orgullosa de que el amor sea público.



Un abrazo a todas las familias orgullosas 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/g1KCrg5sm1 — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 25 de mayo de 2023

El grupo “Unga Unga Army” se caracteriza por llevar a cabo este tipo de acciones para derribar perfiles progresistas de Twitter. Buscan tuits susceptibles de ser foco de denuncias y envían un gran número de reclamaciones contra él en un espacio de tiempo muy corto. La maniobra hace saltar las alarmas en el sistema de seguridad de Twitter y sus algoritmos bloquean la cuenta por precaución. En ocasiones los afectados pueden recuperarla tras la revisión. En otras, cuando los miembros del grupo de ultraderecha encuentran un tuit que de verdad puede suponer una violación de sus normas, la suspensión puede convertirse en permanente, aunque este sea antiguo y nadie lo haya denunciado antes.

Marcelino Madrigal, especialista en seguir las acciones de las redes de ultraderecha y negacionistas en Twitter y Telegram, había advertido hace solo tres días que Unga Unga Army está concentrando su actividad en los candidatos de Podemos y PSOE a las elecciones de Valencia. El experto publicó un análisis de la actividad del grupo en la plataforma, así como capturas donde reivindican el bloqueo de las cuentas de izquierdas que han logrado tumbar o que han tenido que borrar publicaciones a raíz de sus acciones.

Esta sería la actividad por mes y día

Cómo pueden observar el tema viene de largo pic.twitter.com/C1GXzE1B0e — mmadrigal (@SoyMmadrigal) 22 de mayo de 2023

“Es un intento de hacer un señalamiento homófobo. Yo estoy muy orgulloso de haber podido casar a mi hermana con mi cuñada y no voy a eliminarlo, no tengo por qué. Pero claro, hasta que no resuelvan la reclamación tengo la cuenta bloqueada y es un peaje que me va a tocar pagar hasta el final de la campaña”, ha afirmado Sanjuan en declaraciones a elDiario.es. “Al final también supone perder esa ventana mediática solo porque no te niegues a aceptar que un grupo organizado de extrema derecha quiera quitar de las redes la boda de tu hermana porque es con otra mujer”.

Unga Unga Army lleva activo varios años y ha ido variando sus objetivos a lo largo del tiempo. Además de las cuentas progresistas en general, también ha tenido períodos donde sus campañas han perseguido con especial intensidad a las activistas feministas y LGTBi de Twitter.

elDiario.es ha preguntado a Twitter por la acción de Unga Unga Army y el bloqueo de la cuenta de Borja Sanjuan. Su dirección de correo de prensa ha devuelto una respuesta automática con el emoji “💩” como lleva haciendo varios meses, desde que Musk decidió despedir a todo el departamento de comunicación de la compañía.